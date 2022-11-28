Актуальная карта боевых действий в Украине 28 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Вместо электроэнергии, воды и отопления — смелость и пылкое упорство. Эти слова подходят не только нашему тылу, но и украинским защитникам на передовой, которые, несмотря на грязь, ливни и постоянные обстрелы, не останавливают свое движение на карте боевых действий.

Пока мир сравнивает фото с Первой мировой войны и полномасштабной, которую начала Россия на территории Украины, ВСУ продолжают отважно делать свое дело и двигать весь мир к светлому будущему, а родную страну — к победе.

Эти исторические сдвиги и изменения в оперативной ситуации можно отследить в ежедневных отчетах украинского Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

— территория, освобожденная от россиян. Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

— территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года. Серые участки — нуждаются в уточнении.

— нуждаются в уточнении. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

— временно захваченная оккупантами территория. Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

— Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Общий темп операций вдоль линии фронта замедлился в последние дни из-за ухудшения погодных условий. Однако, вероятно, вырастет начиная со следующих нескольких недель, поскольку температура упадет, а земля замерзнет на всей территории боевых действий.

Кроме того, эксперты отмечают, что оккупанты, вероятно, используют инертные крылатые ракеты Х-55 в своей кампании массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины. Этот факт еще больше подчеркивает истощение арсенала высокоточного оружия российской армии.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 28 ноября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры. Сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны.

Продолжается перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования подразделений, понесших потери. Ожидается усиление группировки войск противника, действующей на временно оккупированных территориях Украины.

Враг нанес четыре ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов Разумовка Запорожской области и Мусиевка в Днепропетровской области. Совершил около десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружена.

На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, подразделения противника продолжают выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы, ведению демонстрационных и провокационных действий. Совершили минометный обстрел вблизи Янжуловки Черниговской области.

На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли из минометов и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечья, Избицкое, Огурцово, Бочково, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет оборону. Совершил обстрелы со всего спектра артиллерии по районам Купянска, Куриловки, Табаевки, Крахмального и Берестового в Харьковской области.

На Лиманском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Артиллерийского поражения претерпели районы населенных пунктов Макеевка и Невское Луганской области и Ямполевка и Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий.

Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении враг обстрелял из артиллерии разных типов позиции Сил обороны и районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлениях враг обороняется. Совершил обстрелы из разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополь, Полтавка, Малиновка, Червоное, Зализничное, Дорожнянка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону.

Не прекращает враг артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населённых пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.

Подтверждено поражение вражеского объекта в районе населенного пункта Сватово 25 ноября этого года. Там находились около 70 военнослужащих противника. Число раненых и погибших оккупантов уточняется.

Подразделения наших ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В мире все больше появляется понимание, что российские войска не вторые по мощности в мире. Кроме того, враг не может качественно вести бои на более чем двух-трех направлениях. Об этом рассказывает и глава правления центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк.

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