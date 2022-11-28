Актуальна карта бойових дій в Україні 28 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Замість електроенергії, води та опалення — сміливість та палка завзятість. Ці слова пасують не лише нашому тилу, але й українським захисникам на передовій, які попри бруд, зливи та постійні обстріли не зупиняють свій рух картою бойових дій.

Поки світ порівнює фото з Першої світової війни та повномасштабної, яку розпочала Росія на території України, ЗСУ продовжують відважно робити свою справу та рухати увесь світ до світлого майбутнього, а рідну країну – до перемоги.

За цими історичними зрушеннями та змінами в оперативній ситуації можна прослідкувати у щоденних звітах українського Генштабу.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Загальний темп операцій уздовж лінії фронту сповільнився останніми днями через погіршення погодних умов. Проте, ймовірно, зросте, починаючи з наступних кількох тижнів, оскільки температура впаде, а земля замерзне на всій території бойових дій.

Крім того, експерти зазначають, що окупанти, ймовірно, використовують інертні крилаті ракети Х-55 у своїй кампанії масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі України. Цей факт ще більше підкреслює виснаження арсеналу високоточної зброї російської армії.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 28 листопада 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони.

Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується посилення угруповання військ противника, що діє на тимчасово окупованих територіях України.

Ворог завдав чотири ракетні удари по цивільних об’єктах населених пунктів Розумівка Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині. Здійснив близько десяти обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, підрозділи противника продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону, ведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснили мінометний обстріл поблизу Янжулівки Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Ізбицьке, Огірцеве, Бочкове, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли з усього спектру артилерії по районах Куп’янська, Курилівки, Табаївки, Крохмального і Берестового на Харківщині.

На Лиманському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Артилерійського ураження зазнали райони населених пунктів Макіївка і Невське Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій.

Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв з артилерії різних типів позиції Сил оборони та райони населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямках ворог обороняється. Здійснив обстріли з різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль, Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону.

Не припиняє ворог артилерійські обстріли підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсон.

Підтверджено ураження ворожого об’єкту в районі населеного пункту Сватове 25 листопада цього року. Там перебувало близько 70 військовослужбовців противника. Кількість поранених та загиблих окупантів уточнюється.

Підрозділи наших ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

У світі все більше з’являється розуміння, що російські війська не є другими за потужністю у світі. Крім того, ворог не може якісно вести бої на більше, ніж двох-трьох напрямках. Про це розповідає і голова правління центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк.

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