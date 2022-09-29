Актуальная карта боевых действий в Украине 29 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Даже в сложные времена украинцы находят силы для того, чтобы жить хоть немного привычной жизнью: донатить на ВСУ, помогать тем, кто оказался в беде из-за войны, смеяться над конвульсивной мобилизацией врага. Вместе с тем, каждому из нас стоит собрать еще немного мотивации для борьбы — несмотря на абсолютную бездарность российских войск, мобилизация нового состава затягивает войну.

Итак, смотри актуальную карту боевых действий и возведение Генштаба ВСУ, делай полезные вещи для общества и прилагай усилия к победе, которая зависит от каждого из нас.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует процесс призыва в РФ: они опубликовали видео мобилизованного военнослужащего 1-го танкового полка неопределенной воинской части с признанием о том, что его подразделение не будет проходить обучение до отправки в Херсонскую область 29 сентября.

Radio Liberty геолоцировало местонахождение военнослужащего как базу второй гвардейской мотострелковой дивизии в Калининке Московской области.

Ранее ISW сообщал, что российские войска направили части 147-го артиллерийского полка 2-й мотострелковой дивизии в Херсонскую область в конце августа и, вероятно, пытаются усилить подразделения на юге за короткий промежуток времени необученными мобилизованными людьми.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 29 сентября 2022 года

Противник продолжает выполнять задачи по полной оккупации Донецкой области и удержанию временно захваченных территорий, ведет оборонительные действия на занятых рубежах, а также пытается не допускать активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку.

Наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

За текущие сутки оккупанты нанесли два ракетных и три авиационных удара, совершили более шести обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадали более восьми населенных пунктов. В частности, Сиверск, Белогоровка, Марьинка, Николаев, Высшетарасовка, Терновые Поды, Мирное и Новогригоровка.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении — в районе населенного пункта Сеньковка Черниговской области;

направлении — в районе населенного пункта Черниговской области; на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Стрелка, Сосновка, Красное, Грушевка и Сеньково;

направлении — в районах населенных пунктов на Краматорском направлении — Старый Караван, Славянск, Закотное, Диброва и Озерное;

направлении — на Бахмутском направлении — Спорное, Сиверск, Серебрянка, Нью-Йорк, Андреевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Зайцево, Веселая Долина, Опросное, Яковлевка, Майорск, Юрьевка, Белогоровка, Веселое и Раздоловка;

направлении — на Авдеевском направлении — Авдеевка, Опросное, Водяное, Первомайское, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка, Елизаветовка, Новомихайловка, Парасковеевка и Георгиевка;

направлении — на Новопавловском направлении — Павловка, Никольское, Угледар, Владимировка, Егоровка, Пречистовка, Золотая Нива, Шевченко, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное и Времовка;

направлении — на Запорожском направлении обстрелов подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них — Степное, Павловка, Новополь, Орехов, Темировка, Ольговское и Гуляйполе.

На Южнобужском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 25 населенным пунктам вдоль линии столкновения, в том числе и Никополь.

В целях разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил в этом направлении до 40 вылетов БпЛА.

В Российской Федерации и временно оккупированных Россией частях областей Украины продолжаются мероприятия так называемой “частичной” мобилизации. В отдаленных населенных пунктах Российской Федерации мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории, несмотря на отсутствие опыта прохождения военной службы в прошедшем и боевого опыта.

Нередки случаи мобилизации лиц с инвалидностью, онкобольных, многодетных родителей и лиц старше шестидесяти лет. В отдельных регионах население пытается сопротивляться такой массовой мобилизации.

Неготовность реализации мер мобилизации отмечена на сборных пунктах Белгородской и Ростовской областей. Так, вновь прибывший личный состав должен за свой счет приобрести зимнюю форму одежды и средства защиты.

Сохраняется тенденция поиска лицами призывного возраста способов уклонения от мобилизации. Так, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, мужчины, во избежание мобилизации, пытаются откупиться взяткой, выехать за границу Российской Федерации, трудоустроиться на предприятие критической инфраструктуры или совершить мелкое преступление.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Одрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток поразила два опорных пункта противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили командный пункт, четыре района сосредоточения живой силы и техники противника и одну станцию-ретранслятор.

Сейчас победа лежит на плечах военных: о старшей лейтенантке НГУ на псевдо Кудрявая мы рассказывали тебе раньше.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!