Актуальна карта бойових дій в Україні 29 вересня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Навіть у складні часи українці знаходять сили для того, аби жити хоч трохи звичним життям: донатити на ЗСУ, допомагати тим, хто опинився у скруті через війну, сміятися з конвульсивної мобілізації ворога. Разом із тим, кожному з нас варто зібрати ще трохи мотивації для боротьби — попри абсолютну бездарність російських військ, мобілізація нового складу затягує війну.

Тож дивись актуальну карту бойових дій та зведення Генштабу ЗСУ, роби корисні речі для суспільства та докладай зусиль до перемоги, яка залежить від кожного з нас.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

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Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує процес призову у РФ: вони опублікували відео мобілізованого військовослужбовця 1-го танкового полку невизначеної військової частини, який записав зізнання про те, що його підрозділ не проходитиме навчання до відправлення в Херсонську область 29 вересня.

Radio Liberty геолокувало оточення військовослужбовця як базу другої гвардійської мотострілецької дивізії в Калінінці Московської області.

Раніше ISW повідомляв, що російські війська направили частини 147-го артилерійського полку 2-ї мотострілецької дивізії до Херсонської області наприкінці серпня та, ймовірно, намагаються підсилити підрозділи на півдні за короткий проміжок часу ненавченими, щойно мобілізованими людьми.

Оперативна ситуація в Україні станом на 29 вересня 2022 року

Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області та утримання тимчасово захоплених територій, веде оборонні дії на зайнятих рубежах, а також намагається не допускати активних дій Сил оборони на окремих напрямках.Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та будинках мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

За поточну добу окупанти завдали два ракетних та три авіаційних удари, здійснили понад шість обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ворожих ударів постраждало понад вісім населених пунктів. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Мар’їнка, Миколаїв, Вищетарасівка, Тернові Поди, Мирне та Новогригорівка.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку — в районі населеного пункту Сеньківка Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку — в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка та Сенькове;

на Краматорському напрямку — Старий Караван, Слов’янськ, Закітне, Діброва та Озерне;

на Бахмутському напрямку — Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Андріївка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Опитне, Яковлівка, Майорськ, Юр’ївка, Білогорівка, Веселе та Роздолівка;

на Авдіївському напрямку — Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Мар’їнка, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Парасковіївка та Георгіївка;

на Новопавлівському напрямку — Павлівка, Микільське, Вугледар, Володимирівка, Єгорівка, Пречистівка, Золота Нива, Шевченко, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне та Времівка;

на Запорізькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них — Степове, Павлівка, Новопіль, Оріхів, Темирівка, Ольгівське та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, зокрема і Нікополь.

У цілях розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив на цьому напрямку до 40 вильотів БпЛА.

У Російській Федерації та тимчасово окупованих Росією частинах областей України тривають заходи так званої “часткової” мобілізації. У віддалених населених пунктах Російської Федерації мобілізації підлягає все чоловіче населення визначеної вікової категорії попри відсутність досвіду проходження військової служби в минулому та бойового досвіду.

Непоодинокі випадки мобілізації осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків та осіб старших за шістдесят років. В окремих регіонах населення намагається чинити спротив такій примусовій мобілізації.

Неготовність реалізації заходів мобілізації відзначено на збірних пунктах Бєлгородської та Ростовської областей. Так, новоприбулий особовий склад повинен за власний кошт придбати зимову форму одягу та засоби захисту.

Зберігається тенденція пошуку особами призовного віку способів ухилення від мобілізації. Так, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, чоловіки, з метою уникнення мобілізації, намагаються відкупитися хабарем, виїхати за кордон Російської Федерації, працевлаштуватись на підприємство критичної інфраструктури або здійснити дрібний злочин.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби уразила два опорних пункти противника.

Ракетні війська та артилерія уразили командний пункт, чотири райони зосередження живої сили та техніки противника та одну станцію-ретранслятор. Зараз перемога лежить на плечах військових: про старшу лейтенантку НГУ на псевдо Кудрява ми розповідали тобі раніше.

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