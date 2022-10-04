Актуальная карта боевых действий в Украине 4 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

С каждым днем мы приближаемся к победе, а карта боевых все больше меняется в нашу пользу.

Но, несмотря на это, не стоит забывать о коварстве врага и о необходимости продолжать помогать нашим защитникам.

Также не помешает бдительность, поэтому нужно не забывать прислушаться к Генштабу ВСУ, который рассказывает об опасных направлениях и местах, где ведутся ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны анализирует события в Украине:

Украинские войска возобновили контрнаступление на севере Херсонской области и закрепили позиции в Золотой Балке и Крещеновке.

Также эксперты утверждают, что поражение России в Харьковской области и Лимане, в сочетании с несостоятельностью Кремля эффективно и справедливо провести частичную мобилизацию, коренным образом изменяют российское информационное пространство.

В частности, высказывания начали существенно отклоняться от нарративов Кремля и Министерства обороны России о том, что ситуация в целом под контролем.

Сообщество милитарных блогеров может начать подрывать нарративы Путина для его основной аудитории на фоне поражений и неудач российской армии в Украине.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 4 октября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

За сутки оккупанты нанесли два ракетных и семь авиационных ударов, совершили более 35 обстрелов с РСЗО.

От вражеских ударов пострадало более 20 населенных пунктов. Среди них — Днепр, Запорожье, Бахмут, Спорное, Марьинка, Соледар, Белогоровка, Благодатка и Зализничное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из танков и артиллерийских систем разных типов:

на Северском направлении — в районе населенного пункта Большая Писаревка Сумской области;

направлении — в районе населенного пункта Сумской области; на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Белогоровка, Дружелюбовка, Двуречная, Раздолевка и Ямполь ;

направлении — в районах населенных пунктов ; на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Веселое ;

направлении — в районах населенных пунктов ; на Авдеевском направлении — Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Водяное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Угледар, Никольское, Времивка, Гуляйполе, Гуляйпольское и Зализничное.

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

По уточненной информации, подтверждено огневое поражение противника за предыдущие дни. Так, в районе населенного пункта Кирилловка Донецкой области, уничтожены до 20 единиц военной техники, значительные повреждения получили до восьми боевых вертолетов врага.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Нью-Йорк, Зайцевое, Невельское и Победа.

Авиация Сил обороны Украины нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение двух опорных пунктов, четырнадцати мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 противника.

Украинские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили:

четыре пункта управления

семнадцать районов сосредоточения живой силы

вооружения и военной техники

два склада с боеприпасами и материально-техническими средствами

два объекта противовоздушной обороны, а также десять других важных объектов противника

Поражения россиян на фронте каждый раз заставляют их руководство придумывать новые сказки для народа. Однако это не отменяет успехов ВСУ. Читай, что значит для России потеря Лимана.

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