Актуальна карта бойових дій в Україні 4 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

З кожним днем ми стаємо ближчими до перемоги, а карта бойових змінюється лише на нашу користь.
Але не варто забувати про підступність ворога та про необхідність продовжувати допомагати нашим захисникам.
Також не завадить пильність, тож потрібно не забувати дослухатись до Генштабу ЗСУ, який розповідає про небезпечні напрямки та місця, де точаться запеклі бої.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Інститут вивчення війни аналізує події в Україні:
Українські війська відновили контрнаступ на півночі Херсонської області та закріпили позиції в Золотій Балці та Хрещенівці.
Українські війська відновили контрнаступ на півночі Херсонської області та закріпили позиції в Золотій Балці та Хрещенівці.
Також експерти стверджують, що поразка Росії в Харківській області та Лимані, в поєднанні з неспроможністю Кремля ефективно та справедливо провести часткову мобілізацію, докорінно змінюють російський інформаційний простір.
Зокрема висловлювання почали суттєво відхилятися від наративів Кремля та Міністерства оборони Росії про те, що ситуація загалом під контролем.
Спільнота мілітарних блогерів може почати підривати наративи Путіна для його основної аудиторії на тлі поразок і невдач російської армії в Україні.
Спільнота мілітарних блогерів може почати підривати наративи Путіна для його основної аудиторії на тлі поразок і невдач російської армії в Україні.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках.
За добу окупанти завдали два ракетних та сім авіаційних ударів, здійснили понад 35 обстрілів з РСЗВ.
Від ворожих ударів постраждало більш ніж 20 населених пунктів. Серед них — Дніпро, Запоріжжя, Бахмут, Спірне, Мар’їнка, Соледар, Білогорівка, Благодатівка та Залізничне.
Від ворожих ударів постраждало більш ніж 20 населених пунктів. Серед них — Дніпро, Запоріжжя, Бахмут, Спірне, Мар’їнка, Соледар, Білогорівка, Благодатівка та Залізничне.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків та артилерійських систем різних типів:
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Вугледар, Микільське, Времівка, Гуляйполе, Гуляйпільське та Залізничне.
На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.
За уточненою інформацією, підтверджено вогневе ураження противника за попередні дні. Так, в районі населеного пункту Кирилівка Донецької області, знищено до 20 одиниць військової техніки, значні ушкодження отримали до вісім бойових вертольотів ворога.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Побєда.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Побєда.
Авіація Сил оборони України завдала 19 ударів. Підтверджено ураження двох опорних пунктів, чотирнадцяти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника.
Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25 противника.
Українські ракетні війська та артилерія за добу уразили:
Поразки росіян на фронті щоразу змушують їхнє керівництво вигадувати нові казочки для народу. Проте це не скасовує успіхи ЗСУ. Читай, що означає для Росії втрата Лимана.
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