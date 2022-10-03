Ще один удар по авторитету Путіна? Чому Південь є стратегічним напрямком для Росії та що відбувається там

Секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки України та секретар СБУ Роман Костенко в ефірі телемарафону розповів про контрнаступ ЗСУ на Півдні та пояснив, у чому важливість цього напрямку для Росії.

ЗСУ ведуть активні дії як на Харківщині, так і на Херсонщині, і вони мають свій результат. На Півдні вони зосереджені на тому, щоб потім вести наступальні операції по вибиттю противника з правобережного плацдарму.

Стратегічно Південь є пріоритетним для РФ, оскільки Схід вони раніше декларували як свої першочергові цілі.

Тому спершу окупанти мають вийти на кордони Донецької та Луганської областей, щоб мати хоч якусь перемогу в очах свого суспільства. Втім, чекати на успіхи росіянам не доводиться.

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Південь є стратегічною ціллю, оскільки якби окупанти захопили і Миколаївську, і Одеську області, тоді їм вдалося би з’єднатися з так званою Придністровською республікою.

— Це означало б, що наступна мета — це Молдова.

Однак, всупереч невдачам та значним втратам, Путін не відводить свої війська за правий берег.

Херсон — це єдине задеклароване місто, що є обласним центром, яке російські окупанти змогли захопити. Тому виведення військ з Херсона — це насамперед удар по авторитету російського президента.

Як погода впливає на бойові дії

Погодні умови — це те, з чим постійно потрібно рахуватись на полі бою у будь-якому регіоні.

Дощі можуть трохи уповільнити прохідність техніки. Також менше літають дрони у таку погоду. Тому поки у жовтні ми маємо ще деякі сонячні дні, то маємо їх використовувати. А далі піде зима, яка теж має свої нюанси.

Під час планування наші командири враховують погодні умови та розглядають перспективу, які види бойових дій вести у ту чи іншу пору року.

Також важливим пунктом на карті України для окупантів був Лиман на Донеччині. Дізнайся про хронологію звільнення Лимана та пояснення експертів, що означає ця втрата для росіян.

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