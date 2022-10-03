Украина

Еще один удар по авторитету Путина? Почему Юг — это стратегическое направление для России и что происходит там

Даниэла Долотова, редактор сайта 03 октября 2022, 18:00

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Хронология освобождения и объяснения экспертов — что означает для России потеря Лимана
Як працює Центр симуляції бойових дій у Києві
Армия аватаров по-украински: в Киеве готовят пилотов дронов с помощью новейших технологий
Корвет Гетьман Іван Мазепа: що це таке
С турецким сердцем будет верно служить Украине! На воду спустили новый корвет Гетман Иван Мазепа
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