Еще один удар по авторитету Путина? Почему Юг — это стратегическое направление для России и что происходит там

Секретарь комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Украины и секретарь СБУ Роман Костенко рассказал о контрнаступлении ВСУ на Юге и важности этого направления для России.

ВСУ ведут активные действия как в Харьковской, так и в Херсонской области, и они имеют свой результат. На Юге они сосредоточены на том, чтобы затем вести наступательные операции по выбиванию противника из правобережного плацдарма.

Стратегически Юг приоритетен для РФ, поскольку Восток они раньше декларировали для себя как свою первоочередную цель.

Поэтому сначала оккупанты должны выйти на границы Донецкой и Луганской областей, чтобы одержать хотя бы какую-то победу в глазах своего общества, впрочем, здесь ждать успехов россиянам не приходится.

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Юг является стратегической целью, поскольку если бы оккупанты захватили и Николаевскую, и Одесскую области, то соединились бы с так называемой Приднестровской республикой.

Это означало бы, что следующей целью является Молдова.

Однако, несмотря на неудачи и значительные потери, Путин не отводит свои войска за правый берег.

Херсон — это единственный задекларированный город, являющийся областным центром, который российские оккупанты смогли захватить. Поэтому отведение войск от Херсона — это удар, прежде всего, по авторитету российского президента.

Как погода влияет на боевые действия

Погодные условия — это то, с чем постоянно нужно считаться на поле боя в любом регионе.

Дожди могут слегка замедлить проходимость техники. Также в такую ​​погоду меньше летают дроны. Поэтому пока в октябре у нас есть еще некоторые солнечные дни, то мы должны их использовать.

При планировании наши командиры учитывают погодные условия и рассматривают перспективу, какие виды боевых действий будут вести в то или иное время года.

Также важным пунктом на карте Украины для оккупантов был Лиман Донецкой области. Читай хронологию освобождения Лимана и объяснения экспертов, что означает эта потеря для россиян.

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