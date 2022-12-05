Актуальная карта боевых действий в Украине 5 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Пока на карте боевых действий еще разворачиваются самые ожесточенные битвы, в сердцах украинцев продолжает пылать вера в свою победу.

И даже если у нас нет света, чтобы рассмотреть ее подробно, или связи, чтобы узнать об оперативной ситуации на фронте, все равно знаем — наши защитники делают все возможное, чтобы у украинцев было новое утро.

А за успехами и результатами титанических усилий ВСУ можно отслеживать в ежедневных отчетах украинского Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Сообщается, что украинские силы достигли восточного (левого) берега реки Днепр напротив города Херсона. В случае подтверждения, это может открыть возможности для того, чтобы украинские силы начали действовать на восточном берегу.

Кроме того, эксперты отмечают, что с наступлением зимы условия на востоке Украины становятся более благоприятными для более быстрого темпа операций.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 5 декабря 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны. На Авдеевском и Бахмутском направлениях продолжает вести наступление и активно задействовать авиацию для поддержки наземных группировок.

В течение суток оккупанты нанесли два ракетных удара, а также совершили более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. В частности, снова удары получили объекты гражданской инфраструктуры городов Никополь и Херсон.

Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Сопычь, Сварково и Заруцкое Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из разнокалиберной артиллерии подверглись, в частности, районам Шевченко, Стрельчей, Красного, Огурцового, Волчанска, Бочкового, Малой Волчьей, Двуречной и Богдановского в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Под огневые поражения танков и артиллерии попали районы населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области, Макеевка и Площанка в Луганской области и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском и Авдиевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий и пытается улучшить тактическое положение.

Обстрелы из танков и всего спектра артиллерии подверглись районам населенных Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Нескучного, Золотой Нивы и Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборонительные действия. Его артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах более двадцати пяти населенных пунктов рядом с линией столкновения. Это, в частности, город Никополь Днепропетровской области и Херсон.

Враг продолжает нести потери на Донецком и Луганском направлениях. Известно, что лечебные учреждения Донецк переполнены ранеными военнослужащими противника. Плановые операции гражданским пациентам перенесли на неопределенный срок, новых раненых не принимают.

В Новопсковское территориальное медицинское объединение временно занятой территории Луганской области за последние дни доставлено до 300 раненых российских оккупантов.

Российские командиры берегут технику, а вот своих солдат им не жалко — непрерывно бросают их в атаку. Об этом рассказывают украинские бойцы. Читай, как ВСУ защищают Бахмутское направление в любую погоду.

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