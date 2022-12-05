Актуальная карта боевых действий в Украине 5 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Пока на карте боевых действий еще разворачиваются самые ожесточенные битвы, в сердцах украинцев продолжает пылать вера в свою победу.
И даже если у нас нет света, чтобы рассмотреть ее подробно, или связи, чтобы узнать об оперативной ситуации на фронте, все равно знаем — наши защитники делают все возможное, чтобы у украинцев было новое утро.
А за успехами и результатами титанических усилий ВСУ можно отслеживать в ежедневных отчетах украинского Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:
Сообщается, что украинские силы достигли восточного (левого) берега реки Днепр напротив города Херсона. В случае подтверждения, это может открыть возможности для того, чтобы украинские силы начали действовать на восточном берегу.
Сообщается, что украинские силы достигли восточного (левого) берега реки Днепр напротив города Херсона. В случае подтверждения, это может открыть возможности для того, чтобы украинские силы начали действовать на восточном берегу.
Кроме того, эксперты отмечают, что с наступлением зимы условия на востоке Украины становятся более благоприятными для более быстрого темпа операций.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны. На Авдеевском и Бахмутском направлениях продолжает вести наступление и активно задействовать авиацию для поддержки наземных группировок.
В течение суток оккупанты нанесли два ракетных удара, а также совершили более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. В частности, снова удары получили объекты гражданской инфраструктуры городов Никополь и Херсон.
Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.
На Северском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Сопычь, Сварково и Заруцкое Сумской области.
На Северском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Сопычь, Сварково и Заруцкое Сумской области.
На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из разнокалиберной артиллерии подверглись, в частности, районам Шевченко, Стрельчей, Красного, Огурцового, Волчанска, Бочкового, Малой Волчьей, Двуречной и Богдановского в Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Под огневые поражения танков и артиллерии попали районы населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области, Макеевка и Площанка в Луганской области и Ямполевка Донецкой области.
На Бахмутском и Авдиевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий и пытается улучшить тактическое положение.
Обстрелы из танков и всего спектра артиллерии подверглись районам населенных Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Обстрелы из танков и всего спектра артиллерии подверглись районам населенных Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Нескучного, Золотой Нивы и Пречистовки Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборонительные действия. Его артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах более двадцати пяти населенных пунктов рядом с линией столкновения. Это, в частности, город Никополь Днепропетровской области и Херсон.
Враг продолжает нести потери на Донецком и Луганском направлениях. Известно, что лечебные учреждения Донецк переполнены ранеными военнослужащими противника. Плановые операции гражданским пациентам перенесли на неопределенный срок, новых раненых не принимают.
В Новопсковское территориальное медицинское объединение временно занятой территории Луганской области за последние дни доставлено до 300 раненых российских оккупантов.
Российские командиры берегут технику, а вот своих солдат им не жалко — непрерывно бросают их в атаку. Об этом рассказывают украинские бойцы. Читай, как ВСУ защищают Бахмутское направление в любую погоду.
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