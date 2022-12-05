Актуальна карта бойових дій в Україні 5 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Поки на карті бойових дій ще розгортаються найзапекліші битви, у серцях українців продовжує палати віра у свою перемогу.

І навіть якщо ми не маємо світла, щоб роздивитись її детально, чи зв’язку, щоб дізнатись про оперативну ситуацію на фронті, все одно знаємо — наші захисники роблять усе можливе, щоб українці мали новий ранок.

А за успіхами та результатами титанічних зусиль ЗСУ можна слідкувати у щоденних звітах українського Генштабу.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Повідомляється, що українські сили досягли східного (лівого) берега річки Дніпро навпроти міста Херсона. У разі підтвердження це може відкрити можливості для того, щоб українські сили почали діяти на східному березі.

Крім того, експерти зазначають, що з настанням зими умови на сході України стають більш сприятливими для швидшого темпу операцій.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 грудня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угруповань.

Протягом доби окупанти завдали два ракетних удари, а також здійснили понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, знову, ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон.

Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів населені пункти Сопич, Сваркове та Заруцьке Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали, зокрема, райони Шевченка, Стрілечої, Красного, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Малої Вовчої, Дворічної та Богданівського на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Під вогневе ураження танків та артилерії потрапили райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області, Макіївка і Площанка на Луганщині та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій і намагається покращити тактичне положення.

Обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Нескучного, Золотої Ниви та Пречистівки на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборонні дії. Його артилерійські обстріли зафіксовано у районах понад двадцяти п’яти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Це, зокрема, міста Нікополь Дніпропетровської області та Херсон.

Ворог продовжує зазнавати втрат на Донецькому та Луганському напрямках. Відомо, що лікувальні заклади міста Донецьк переповнені пораненими військовослужбовцями противника. Планові операції цивільним пацієнтам перенесли на невизначений термін, нових поранених не приймають.

В Новопсковське територіальне медичне об’єднання тимчасово зайнятої території Луганської області за останні дні доставлено до 300 поранених російських окупантів.

Російські командири бережуть техніку, а ось своїх солдатів їм не шкода — безперервно кидають їх в атаку. Про це розповідають українські бійці. Читай, як ЗСУ захищають Бахмутський напрямок за будь-якої погоди.

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