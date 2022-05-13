Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 13 мая

Незаконное и неспровоцированное вторжение России в Украину продолжается. Впрочем, оккупанты терпят значительные потери и поражения на почти всех участках фронта.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказывает актуальную информацию на фронте и предупреждает об опасных направлениях.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная ситуация в Украине 13 мая 2022 года

На Волынском и Полесском направлениях российские военные не проводят активных действий, но проверяют готовность белорусских подразделений. По-прежнему остается угроза ракетно-бомбовых ударов из Беларуси по Украине.

На Северском направлении россияне усиленно охраняют участки украино-российской границы и обстреливают приграничные районы Украины. Это делается с целью недопущения перемещения наших подразделений в другие направления.

На Харьковском направлении враг сосредотачивается на удержании занятых рубежей. В течение суток россияне обстреляли позиции наших войск в районах Питомника и Русских Тишков.

Интерактивная карта боевых действий в Украине

На Славянском направлении враг хочет пополнить свои запасы. Рашисты обстреливают населенные пункты вдоль линии столкновения и проводят воздушную разведку.

На Донецком направлении оккупанты применяли минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и наносили ракетно-бомбовые авиационные удары для разрушения фортификационных сооружений украинских подразделений.

На Лиманском направлении враг пытается захватить территорию на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе Александровки. Россияне штурмовали Новоселовку, но потерпели неудачу.

На Северодонецком направлении противник продолжает штурм Воеводовки, но успеха не имеет.

В Мариуполе враг бьет артиллерией и авиацией и блокирует украинские подразделения в районе Азовстали.

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