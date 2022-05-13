Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 13 мая

Незаконное и неспровоцированное вторжение России в Украину продолжается. Впрочем, оккупанты терпят значительные потери и поражения на почти всех участках фронта.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказывает актуальную информацию на фронте и предупреждает об опасных направлениях.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
На Волынском и Полесском направлениях российские военные не проводят активных действий, но проверяют готовность белорусских подразделений. По-прежнему остается угроза ракетно-бомбовых ударов из Беларуси по Украине.
На Северском направлении россияне усиленно охраняют участки украино-российской границы и обстреливают приграничные районы Украины. Это делается с целью недопущения перемещения наших подразделений в другие направления.
На Харьковском направлении враг сосредотачивается на удержании занятых рубежей. В течение суток россияне обстреляли позиции наших войск в районах Питомника и Русских Тишков.
На Славянском направлении враг хочет пополнить свои запасы. Рашисты обстреливают населенные пункты вдоль линии столкновения и проводят воздушную разведку.
На Донецком направлении оккупанты применяли минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и наносили ракетно-бомбовые авиационные удары для разрушения фортификационных сооружений украинских подразделений.
На Лиманском направлении враг пытается захватить территорию на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе Александровки. Россияне штурмовали Новоселовку, но потерпели неудачу.
На Северодонецком направлении противник продолжает штурм Воеводовки, но успеха не имеет.
В Мариуполе враг бьет артиллерией и авиацией и блокирует украинские подразделения в районе Азовстали.
Российские военные не дают покоя ни одному городу Украины, где бы он ни находился. Вчера, 12 мая, около десятка вражеских ракет ударили по инфраструктуре Кременчуга в Полтавской области. Читай, что известно про взрывы в Кременчуге.