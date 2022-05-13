Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 13 травня

Незаконне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну продовжується. Утім окупанти мають значні втрати та поразки на майже всіх ділянках фронту.

Генеральний штаб Збройних сил України розповідає актуальну інформацію на фронті та попереджає про небезпечні напрямки.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Оперативна ситуація в Україні станом на 13 травня 2022 року

На Волинському та Поліському напрямках російські військові не проводять активних дій, але перевіряють готовність білоруських підрозділів. Усе ще лишається загроза ракетно-бомбових ударів з Білорусі по Україні.

На Сіверському напрямку росіяни посилено охороняють ділянки українсько-російського кордону та обстрілюють прикордонні райони України. Це робиться з метою недопущення переміщення наших підрозділів на інші напрямки.

На Харківському напрямку ворог зосереджується на утриманні зайнятих рубежів. Протягом доби росіяни обстріляли позиції наших військ у районах Питомника та Руських Тишків.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

На Слов’янському напрямку ворог хоче поповити свої запаси. Рашисти обстрілюють населені пункти уздовж лінії зіткнення та проводять повітряну розвідку.

На Донецькому напрямку окупанти застосовували міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та завдавали ракетно-бомбових авіаційних ударів задля руйнування фортифікаційних споруд українських підрозділів.

На Лиманському напрямку ворог намагається захопити територію на правому березі річки Сіверський Донець та закріпитись в районі Олександрівки. Росіяни штурмували Новоселівку, але зазнали невдачі.

На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує штурм Воєводівки, але успіху не має.

У Маріуполі ворог гатить артилерією та авіацією та блокує українські підрозділи в районі Азовсталі.

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Російські військові не дають спокою жодному місту України, де б воно не знаходилось. Учора, 12 травня, приблизно з десяток ворожих ракет вдарили по інфраструктурі Кременчука в Полтавській області. Читай, що відомо про вибухи в Кременчуці.