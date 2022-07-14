Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 14 июля

Особенность всех империй — жажда расширения территорий. Мир надеется, что для Российского царства полномасштабная война против Украины станет последней в истории.

В этом активно помогают Вооруженные силы Украины и другие оборонные формирования. А вот мирному населению стоит прислушиваться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 июля 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 14 июля 2022 года

На Северском направлении россияне обстреляли из минометов Волковку, Волфино и Покровку Сумской области. Также в Сумской области враг ведет воздушную разведку БПЛА.

направлении россияне обстреляли из минометов Волковку, Волфино и Покровку Сумской области. Также в Сумской области враг ведет воздушную разведку БПЛА. На Харьковском направлении оккупанты пополняют запасы и пытаются доукомплектовать свои подразделения. ВСУ в очередной раз успешно отразили штурм россиян в направлении Дементиевки. Враг обстреливает населённые пункты Харьковской области.

направлении оккупанты пополняют запасы и пытаются доукомплектовать свои подразделения. ВСУ в очередной раз успешно отразили штурм россиян в направлении Дементиевки. Враг обстреливает населённые пункты Харьковской области. На Славянском направлении захватчики бьют по гражданскому населению из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Пострадали населенные пункты Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Долина, Дибровное, Курулька, Мазановка и другие. Украинские защитники отразили вражеский штурм в направлениях Ивановки и Долины.

направлении захватчики бьют по гражданскому населению из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Пострадали населенные пункты Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Долина, Дибровное, Курулька, Мазановка и другие. Украинские защитники отразили вражеский штурм в направлениях Ивановки и Долины. На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии и минометов районы Николаевки, Кривой Луки, Северска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают обстреливать из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты. Наши воины свели на нет все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины. Оккупанты с потерями отошли.

направлении оккупанты продолжают обстреливать из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты. Наши воины свели на нет все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины. Оккупанты с потерями отошли. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне продолжили обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, правда, с меньшей интенсивностью.

и направлениях россияне продолжили обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, правда, с меньшей интенсивностью. На Южнобужском направлении войска агрессора продолжают обстреливать мирные общины из танков, ствольной и реактивной артиллерии, а также вести воздушную разведку БПЛА.

Защищать свою страну — безусловная обязанность каждого гражданина. И если раньше военнообязанными считались только мужчины, то теперь женщины тоже могут приобрести такой статус с 1 октября 2022 года.

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