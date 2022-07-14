Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 14 июля

Особенность всех империй — жажда расширения территорий. Мир надеется, что для Российского царства полномасштабная война против Украины станет последней в истории.
В этом активно помогают Вооруженные силы Украины и другие оборонные формирования. А вот мирному населению стоит прислушиваться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Защищать свою страну — безусловная обязанность каждого гражданина. И если раньше военнообязанными считались только мужчины, то теперь женщины тоже могут приобрести такой статус с 1 октября 2022 года.
Читай больше про воинский учет для женщин и что он предполагает.
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