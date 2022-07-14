Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 14 липня

Особливість усіх імперій — жадоба до розширення території. Світ сподівається, що для Російського царства повномасштабна війна проти України стане останньою в історії.
У цьому активно допомагають Збройні сили України та інші оборонні формування. А ось мирному населенню варто дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Захищати свою країну — безумовний обов’язок кожного громадянина. І якщо раніше військовозобов’язаними вважались лише чоловіки, то тепер жінки теж можуть набути такого статусу з 1 жовтня 2022 року.
Читай більше про військовий облік для жінок та що він передбачає.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!