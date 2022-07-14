Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 14 липня

Особливість усіх імперій — жадоба до розширення території. Світ сподівається, що для Російського царства повномасштабна війна проти України стане останньою в історії.

У цьому активно допомагають Збройні сили України та інші оборонні формування. А ось мирному населенню варто дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна ситуація в Україні станом на 14 липня 2022 року

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли з мінометів Вовківку, Волфине та Покровку Сумської області. Також на Сумщині ворог веде повітряну розвідку БпЛА.

напрямку росіяни обстріляли з мінометів Вовківку, Волфине та Покровку Сумської області. Також на Сумщині ворог веде повітряну розвідку БпЛА. На Харківському напрямку окупанти поповнюють запаси та намагаються доукомплектувати свої підрозділи. ЗСУ вже вкотре успішно відбили штурм росіян в напрямку Дементіївки. Ворог обстрілює населені пункти Харківської області.

напрямку окупанти поповнюють запаси та намагаються доукомплектувати свої підрозділи. ЗСУ вже вкотре успішно відбили штурм росіян в напрямку Дементіївки. Ворог обстрілює населені пункти Харківської області. На Слов’янському напрямку загарбники гатять по цивільному населенню зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка та інші. Українські захисники відбили ворожий штурм у напрямках Іванівки та Долини.

напрямку загарбники гатять по цивільному населенню зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка та інші. Українські захисники відбили ворожий штурм у напрямках Іванівки та Долини. На Краматорському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії та мінометів райони Миколаївки, Кривої Луки, Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку окупанти продовжують обстрілювати зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти. Наші воїни звели нанівець усі спроби ворожих штурмових дій в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини. Окупанти з втратами відійшли.

напрямку окупанти продовжують обстрілювати зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти. Наші воїни звели нанівець усі спроби ворожих штурмових дій в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини. Окупанти з втратами відійшли. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни продовжили обстріли зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, щоправда, з меншою інтенсивністю.

та напрямках росіяни продовжили обстріли зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, щоправда, з меншою інтенсивністю. На Південнобузькому напрямку війська агресора продовжують обстрілювати мирні громади з танків, ствольної та реактивної артилерії, а також вести повітряну розвідку БпЛА.

Захищати свою країну — безумовний обов’язок кожного громадянина. І якщо раніше військовозобов’язаними вважались лише чоловіки, то тепер жінки теж можуть набути такого статусу з 1 жовтня 2022 року.

Читай більше про військовий облік для жінок та що він передбачає.

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