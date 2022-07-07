Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 7 июля

Отвага, патриотизм, бесстрашие, достоинство — одни из многочисленных синонимов Вооруженных сил Украины. Наши армейцы доказали, что в современной войне важно не количество, а качество личного состава и техники.
Поэтому на карте боевых действий каждый день можно замечать определенные изменения в нашу пользу.
В то же время не стоит думать, что линия фронта где-то далеко от тебя. Прислушивайся к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Между тем в рядах “второй армии мира” немало предателей, которые за деньги готовы сдать свои же позиции. Захватчики признаются своим родственникам, что их бросили на поле боя, как пушечное мясо. Доказательствами этого являются перехваченные разговоры оккупантов.
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