Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 7 июля

Отвага, патриотизм, бесстрашие, достоинство — одни из многочисленных синонимов Вооруженных сил Украины. Наши армейцы доказали, что в современной войне важно не количество, а качество личного состава и техники.

Поэтому на карте боевых действий каждый день можно замечать определенные изменения в нашу пользу.

В то же время не стоит думать, что линия фронта где-то далеко от тебя. Прислушивайся к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 июля 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 7 июля 2022 года

На Волынском и Полесском направлениях Беларусь продолжает прикрывать белорусско-украинскую границу, а также проверяет пункты управления и ведет радиоэлектронную разведку.

и направлениях Беларусь продолжает прикрывать белорусско-украинскую границу, а также проверяет пункты управления и ведет радиоэлектронную разведку. На Харьковском направлении противник обстрелял артиллерией Сосновку, Дементиевку, Новое, Питомник, Циркуны, Петровку и Мосьпаново, а также ударил авиацией вблизи Рубежного. ВСУ успешно отразили штурм в направлении Казачья Лопань — Сосновка.

направлении противник обстрелял артиллерией Сосновку, Дементиевку, Новое, Питомник, Циркуны, Петровку и Мосьпаново, а также ударил авиацией вблизи Рубежного. ВСУ успешно отразили штурм в направлении Казачья Лопань — Сосновка. На Славянском направлении россияне обстреляли районы Дубровного, Краснополья, Гусаровки, Барвенкового, Карнауховки и Большой Камышевахи. Украинская армия помешала наступлению российских подразделений в направлении Довгенькое — Мазановка. Оккупанты с потерями отошли.

направлении россияне обстреляли районы Дубровного, Краснополья, Гусаровки, Барвенкового, Карнауховки и Большой Камышевахи. Украинская армия помешала наступлению российских подразделений в направлении Довгенькое — Мазановка. Оккупанты с потерями отошли. На Краматорском направлении враг хочет захватить Верхнекаменское и Григорьевку. Обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии Славянск и Верхнекаменское, а также нанес авиаудары вблизи Татьяновки и Сидорового.

На Бахмутском направлении россияне пытаются установить полный контроль над дорогой Бахмут — Лисичанск. Оккупанты обстреляли Спорное, Выемку и Веселое. Наши защитники отвергли наступление врага на направлениях Мироновка — Луганское и Гольмовский — Новолуганское.

направлении россияне пытаются установить полный контроль над дорогой Бахмут — Лисичанск. Оккупанты обстреляли Спорное, Выемку и Веселое. Наши защитники отвергли наступление врага на направлениях Мироновка — Луганское и Гольмовский — Новолуганское. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреливают позиции наших подразделений с танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также авиации.

и направлениях россияне обстреливают позиции наших подразделений с танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также авиации. На Южнобужском направлении враг ударил артиллерией по нашим войскам в районах Александровки, Украинки, Луча, Николаевского, Зари, Поляны и Белой Криницы.

Между тем в рядах “второй армии мира” немало предателей, которые за деньги готовы сдать свои же позиции. Захватчики признаются своим родственникам, что их бросили на поле боя, как пушечное мясо. Доказательствами этого являются перехваченные разговоры оккупантов.

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