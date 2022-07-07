Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 7 липня

Відвага, патріотизм, безстрашність, гідність — одні з численних синонімів Збройних сил України. Наші армійці довели, що в сучасній війні важлива не кількість, а якість особового складу та техніки.
Тому на карті бойових дій майже щодня можна помічати певні зсуви на нашу користь.
Водночас не варто думати, що лінія фронту десь далеко від тебе. Дослухайся до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Тим часом у лавах “другої армії світу” чимало зрадників, які за гроші ладні здати свої ж позиції. Загарбники зізнаються своїм родичам, що їх кинули на поле бою, як гарматне м’ясо. Доказами цього є перехоплені розмови окупантів.
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