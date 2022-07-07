Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 7 липня

Відвага, патріотизм, безстрашність, гідність — одні з численних синонімів Збройних сил України. Наші армійці довели, що в сучасній війні важлива не кількість, а якість особового складу та техніки.

Тому на карті бойових дій майже щодня можна помічати певні зсуви на нашу користь.

Водночас не варто думати, що лінія фронту десь далеко від тебе. Дослухайся до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 липня 2022 року

На Волинському та Поліському напрямках Білорусь продовжує прикривати білорусько-український кордон, а також перевіряє пункти управління й веде радіоелектронну розвідку.

та напрямках Білорусь продовжує прикривати білорусько-український кордон, а також перевіряє пункти управління й веде радіоелектронну розвідку. На Харківському напрямку противник обстріляв артилерією Соснівку, Дементіївку, Нове, Питомник, Циркуни, Петрівку та Мосьпанове, а також вдарив авіацією поблизу Рубіжного. ЗСУ успішно відбили штурм в напрямку Козача Лопань — Соснівка.

напрямку противник обстріляв артилерією Соснівку, Дементіївку, Нове, Питомник, Циркуни, Петрівку та Мосьпанове, а також вдарив авіацією поблизу Рубіжного. ЗСУ успішно відбили штурм в напрямку Козача Лопань — Соснівка. На Слов’янському напрямку росіяни обстріляли райони Дібрівного, Краснопілля, Гусарівки, Барвінкового, Карнаухівки та Великої Комишувахи. Українська армія завадила наступу російських підрозділів у напрямку Довгеньке — Мазанівка. Окупанти з втратами відійшли.

напрямку росіяни обстріляли райони Дібрівного, Краснопілля, Гусарівки, Барвінкового, Карнаухівки та Великої Комишувахи. Українська армія завадила наступу російських підрозділів у напрямку Довгеньке — Мазанівка. Окупанти з втратами відійшли. На Краматорському напрямку ворог хоче захопити Верхньокам’янське та Григорівку. Обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії Слов’янськ та Верхньокам’янське, а також завдав авіаударів поблизу Тетянівки та Сидорового.

На Бахмутському напрямку росіяни намагаються встановити повний контроль над дорогою Бахмут — Лисичанськ. Окупанти обстріляли Спірне, Виїмку та Веселе. Наші захисники відкинули наступ ворога на напрямках Миронівка — Луганське та Гольмівський — Новолуганське.

напрямку росіяни намагаються встановити повний контроль над дорогою Бахмут — Лисичанськ. Окупанти обстріляли Спірне, Виїмку та Веселе. Наші захисники відкинули наступ ворога на напрямках Миронівка — Луганське та Гольмівський — Новолуганське. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстрілюють позиції наших підрозділів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а також авіації.

та напрямках росіяни обстрілюють позиції наших підрозділів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а також авіації. На Південнобузькому напрямку ворог вгатив артилерією по наших військах у районах Олександрівки, Українки, Луча, Миколаївського, Зорі, Поляни та Білої Криниці.

Тим часом у лавах “другої армії світу” чимало зрадників, які за гроші ладні здати свої ж позиції. Загарбники зізнаються своїм родичам, що їх кинули на поле бою, як гарматне м’ясо. Доказами цього є перехоплені розмови окупантів.

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