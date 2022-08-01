Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 1 августа

Даниэла Долотова, редактор сайта 01 августа 2022, 07:00
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 серпня

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0:09:29
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