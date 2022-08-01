Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 1 августа

Сильная и профессиональная армия, объединенная одним дыханием борьбы, народ, который ни за что не отдаст свою свободу — когда-то все это было лишь мечтой для борцов за независимость. Однако сегодня это реальность, поэтому не остается никаких сомнений, что настоящим станет освобождение всей карты боевых действий от хищных рук оккупантов.

А пока ВСУ прокладывают путь в наше счастливое будущее, украинцам необходимо продолжать быть их опорой в тылу. Чтобы общими силами приблизить день победы и вернуть всех защитников домой.

Также важно не забывать прислушаться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 1 августа 2022 года

На Северском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Шевченково, Рыжевка, Белополье, Искрисковщина и Ромашково Сумской области.

Также враг провел воздушную разведку БПЛА возле Зализного Моста Черниговской области.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение в районах населенных пунктов Харьков, Дуванка, Уды, Дементиевка, Петровка, Прудянка, Питомник, Пришиб, Пушкарное, Русские Тишки.

Также под вражеским огнем оказались Протопоповка, Верхняя Роганка, Коробочкино, Борщева, Старый Салтов, Русская Лозовая, Слатино и Сосновка. Нанес авиаудар неподалеку от Старого Салтова.

Оккупанты безуспешно пытались продвинуться в направлении Гусаровки. Получили отпор и отошли.

На Славянском направлении враг задействовал артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Славянск, Андреевка, Долина, Довгенькое, Курулька, Гусаровка. Также обстрелял населенные пункты Адамовка, Богородичное, Краснополье, Карнауховка, Червоное, Семиланное, Грушуваха и Червоная Поляна.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах Северска, Калеников, Переездного, Звановки, Выемки, Верхнекаменского, Кривой Луки, Спорного и Серебрянки. Нанес авиаудары вблизи Спирного и Григоровки.

В районе Серебрянки, силами разведывательной группы, безуспешно пытался выявить позиции наших войск, после чего отошел. Задействовал для разведки БПЛА возле Григоровки.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Вершина, Травневое, Бахмут, Зайцевое, Соледар, Яковлевка, Покровское и Белогоровка.

Под прикрытием авиации пытался улучшить тактическое положение в районах Вершины, Соледара, Яковлевки и Покровского. Эти планы метким огнем сорвали наши воины. После провальных штурмовых действий оккупанты отошли.

На Авдеевском направлении противник, имеющимися средствами огневого поражения, совершал обстрелы возле Невельского, Уманского, Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков и Новобахмутовки. Российская штурмовая и армейская авиация цинично ударила по населенным пунктам Авдеевка, Новоселовка и Юрьевка.

Оккупанты пытались продвинуться в районах Каменки и Песков. Здесь штурм провалился. В районе Авдеевки отдельные подразделения врага имеют частичный успех.

Читать по теме Самый массированный обстрел Николаева — в результате атаки погиб Алексей Вадатурский В результате обстрела Николаева 31 июля погиб Герой Украины Алексей Вадатурский.

На Новопавловском направлении артобстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Марьинка, Пречистовка, Великая Новоселка, Новополь, Новоселка, Времовка, Белогорье, Зеленое Поле, Павловка.

Также под вражеским огнем оказались Ольговское, Угледар, Новоукраинка, Темировка, Степногорск, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Зализничное, Нестерянка и Малые Щербаки.

Штурмовая и армейская авиация врага нанесла удары у Малых Щербаков, Степного, Марьинки и Егоровки. Противник осуществил воздушную разведку БпЛА вблизи Степногорска и Мирного.

Зафиксировано перемещение отдельных подразделений врага из Славянского на Запорожское направление.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для возобновления наступления.

Однако как бы не хотелось представлять украинских военных могущественными Атлантами, держащими над нами небо, наши воины все же просят не забывать, что они обычные люди тоже. Читай историю 20-летнего бойца об обратной стороне войны.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!