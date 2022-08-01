Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 серпня

Сильна та професійна армія, об’єднана одним подихом боротьби, народ, який ні за що не віддасть свою свободу — колись усе це було лише мрією для борців за незалежність. Однак сьогодні це реальність, тому не лишається жодних сумнівів, що сьогоденням стане звільнення всієї карти бойових дій від хижих рук окупантів.

А поки ЗСУ торують шлях у наше щасливе майбутнє, українцям необхідно продовжувати бути їх опорою в тилу. Щоб спільними силами наблизити день перемоги та повернути усіх захисників додому.

Також важливо не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 1 серпня 2022 року

На Сіверському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Гай і Сеньківка Чернігівської області та Шевченкове, Рижівка, Білопілля, Іскрисківщина і Ромашкове Сумської області.

Також ворог провів повітряну розвідку БпЛА біля Залізного Мосту на Чернігівщині.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Харків, Дуванка, Уди, Дементіївка, Петрівка, Прудянка, Питомник, Пришиб, Пушкарне, Руські Тишки.

Також під ворожим вогнем опинились Протопопівка, Верхня Роганка, Коробочкине, Борщова, Старий Салтів, Руська Лозова, Слатине та Соснівка. Завдав авіаудару неподалік Старого Салтова.

Окупанти безуспішно намагалися просунутися в напрямку Гусарівки. Отримали відсіч та відійшли.

На Слов’янському напрямку ворог задіяв артилерію для обстрілів районів населених пунктів Словʼянськ, Андріївка, Долина, Довгеньке, Курулька, Гусарівка. Також обстріляв населені пункти Адамівка, Богородичне, Краснопілля, Карнаухівка, Червоне, Семиланне, Грушуваха та Червона Поляна.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків в районах Сіверська, Калеників, Переїзного, Званівки, Виїмки, Верхньокам’янського, Кривої Луки, Спірного та Серебрянки. Завдав авіаударів поблизу Спірного та Григорівки.

В районі Серебрянки, силами розвідувальної групи, безуспішно намагався виявити позиції наших військ, після чого відійшов. Задіяв для розвідки БпЛА біля Григорівки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Кодема, Вершина, Травневе, Бахмут, Зайцеве, Соледар, Яковлівка, Покровське та Білогорівка.

Під прикриттям авіації намагався покращити тактичне положення в районах Вершини, Соледара, Яковлівки та Покровського. Ці плани влучним вогнем зірвали наші воїни. Після провальних штурмових дій окупанти відійшли.

На Авдіївському напрямку противник, наявними засобами вогневого ураження, здійснював обстріли біля Невельського, Уманського, Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків та Новобахмутівки. Російська штурмова та армійська авіація цинічно вдарила по населених пунктах Авдіївка, Новоселівка та Юр’ївка.

Окупанти намагалися просунутися в районах Камʼянки та Пісків. Тут штурм провалився. В районі Авдіївки окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

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На Новопавлівському напрямку артобстріли фіксувалися в районах населених пунктів Мар’їнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Новопіль, Новосілка, Времівка, Білогір’я, Зелене Поле, Павлівка.

Також під ворожим вогнем опинились Ольгівське, Вугледар, Новоукраїнка, Темирівка, Степногірськ, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Залізничне, Нестерянка та Малі Щербаки.

Штурмова та армійська авіація ворога завдала ударів біля Малих Щербаків, Степового, Мар’їнки та Єгорівки. Противник здійснив повітряну розвідку БпЛА поблизу Степногірська та Мирного.

Зафіксовано переміщення окремих підрозділів ворога зі Словʼянського на Запорізький напрямок.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу.

Однак як би не хотілось уявляти українських військових могутніми Атлантами, які тримають над нами небо, наші воїни все ж таки просять не забувати, що вони тако звичайні люди. Читай історію 20-річного бійця про зворотний бік війни.

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