Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 10 мая

Существует в нашем фольклоре выражение, которое просит не раздражать Бога, однако для оккупантов нужно продолжение – украинскую женщину тоже. Ее порой опасаются даже самые храбрые наши воины, правда, только от любви и уважения.

Однако захватчикам не стоит рассчитывать на милость очаровательных девушек в Украине, поскольку многие из них уже ушли в ВСУ и качественно устраивают регулярные доставки груза 200 в РФ.

Мирному населению Украины можно немного успокоиться, но завтра быть рассудительными и прислушаться к Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Оперативная обстановка в Украине на 10 мая 2022 года

Противник производит наступательные действия на Востоке нашего государства.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины.

На Слобожанском направлении враг наступательных действий не производил. Ведет оборону. Основные усилия продолжает сосредоточиваться на недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины.

На Северодонецком направлении идет бой за Рубежное.

Противник пытается улучшить тактическое положение, чтобы наступать в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

На Изюмском направлении идет пополнение запасов материально-технических средств, подготовка подразделений для проведения дальнейших наступательных действий на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Противник ведет воздушную разведку.

Враг предпринял неудачную попытку штурма населенного пункта Воеводовка. Удачи не имел. Отошел на ранее занятые позиции.

На Лиманском направлении пытается с боем продвинуться в районах населенных пунктов Александровка и Шандриголовое.

На Бахмутском направлении безуспешно вел боевые действия в районе населённого пункта Тошковка.

На Авдеевском направлении пытается улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое. Боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях определенные подразделения противника проводят перегруппировку войск с целью подготовки к дальнейшим активным действиям. Ожидается наращивание указанной группировки за счет подразделений, выполнявших задания в районе города Мариуполь.

В городе Мариуполь, несмотря на объявленный режим тишины, возобновил обстрелы и штурмовые действия завода Азовсталь.

На Бессарабском направлении в Приднестровском регионе Молдова обстановка осталась без изменений.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Практически вдоль всей линии столкновения противник продолжает применять все имеющиеся средства артиллерии и авиацию для обстрела позиций наших войск, разрушения гражданской и военной инфраструктуры.

Потери противника превышают показатели комплектования, что оказывает значительное влияние на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский опубликовал вечернее обращение к украинскому народу и сообщил, что Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник, который должна заполнить каждая страна, стремящаяся быть частью ЕС.