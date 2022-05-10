Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 травня

Існує в нашому фольклорі вислів, що просить не гнівити Бога, однак для окупантів потрібно продовження – українську жінку теж. Її часом побоюються навіть найхоробріші наші воїни, щоправда, то лише від любові та поваги.

Однак загарбникам не варто розраховувати на милість чарівних дівчат в Україні, оскільки чимало з них вже пішли в ЗСУ та якісно влаштовують регулярні доставки вантажу 200 у РФ.

Мирному населенню України можна трішки заспокоїтись, але завтра бути розважливими та дослухатись до Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Оперативна обстановка в Україні станом на 10 травня 2022 року

Противник проводить наступальні дії на сході нашої держави.

Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України.

На Слобожанському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Веде оборону. Основні зусилля продовжує зосереджувати на недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону України.

На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за Рубіжне.

Противник намагається покращити тактичне положення, щоб наступати в напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк.

На Ізюмському напрямку триває поповнення запасів матеріально-технічних засобів, підготовка підрозділів для проведення подальших наступальних дій на напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Словʼянськ. Противник веде повітряну розвідку.

Ворог здійснив невдалу спробу штурму населеного пункту Воєводівка. Успіху не мав. Відійшов на раніше зайняті позиції.

На Лиманському напрямку намагається з боєм просунутися в районах населених пунктів Олександрівка та Шандриголове.

На Бахмутському напрямку безуспішно вів бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.

На Авдіївському напрямку намагається покращити тактичне положення в районах населених пунктів Новоселівка, Новоселівка Друга, Верхньоторецьке. Бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках визначені підрозділи противника проводять перегрупування військ з метою підготовки до подальших активних дій. Очікується нарощування зазначеного угруповання за рахунок підрозділів, що виконували завдання в районі міста Маріуполь.

В місті Маріуполь, незважаючи на оголошений режим тиші, відновив обстріли та штурмові дії заводу Азовсталь.

На Бесарабському напрямку у Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишилась без змін.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Практично уздовж усієї лінії зіткнення противник продовжує застосовувати усі наявні засоби артилерії та авіацію для обстрілів позицій наших військ, руйнування цивільної та військової інфраструктури.

Втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський опублікував вечірнє звернення до українського народу та повідомив, що Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який має заповнити кожна країна, що прагне бути частиною ЄС.