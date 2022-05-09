Ще один крок у ЄС. Важливе звернення президента України Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський опублікував вечірнє звернення до українського народу 9 травня.
Сьогодні ми зробили ще один крок – дуже важливий і не просто формальний – на нашому шляху у Європейський Союз.
Сьогодні ми зробили ще один крок – дуже важливий і не просто формальний – на нашому шляху у Європейський Союз.
Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який має заповнити кожна країна, що прагне бути частиною ЄС.
Зазвичай на це витрачаються місяці й місяці. Але ми зробили все за лічені тижні.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський провів зустріч з Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич