Зеленський провів зустріч з Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

Глава держави відзначив швидке й ефективне реагування Ради Європи на агресію Росії проти України.

Виключення країни-агресора з організації, яка просуває принципи прав людини, верховенства права та демократії, засвідчило єдність європейських держав у протидії тиранії та диктатурі.

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Президент України зазначив, що вдячний за те, що Рада Європи стала першою міжнародною організацією, яка виключила Росію зі свого складу за її дії.

Також Володимир Зеленський обговорив з Марією Пейчинович-Бурич конкретні шляхи підтримки нашої держави в цей складний час та шляхи моніторингу ситуації в Україні з боку Ради Європи.

Усі грубі порушення прав людини російською окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованих територіях України мають фіксуватися й надалі – каратися.

Натомість після побаченого в Київській області, куди з ранку генеральний секретар встигла з’їздити, Марією Пейчинович-Бурич запевнила, що Україна може розраховувати на підтримку.

Я вважаю, міжнародна спільнота має бути поруч та підтримувати вас.

Нагадаємо, раніше напередодні, у День пам’яті та примирення, Україну відвідала рекордна кількість високопосадовців.