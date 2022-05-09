Украина

Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. О чем говорили

Даниэла Долотова, редактор сайта 09 мая 2022, 22:02

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Зеленський провів зустріч з Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич

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