Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. О чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Глава государства отметил быстрое и эффективное реагирование Совета Европы на агрессию России против Украины.

Исключение страны-агрессора из организации, продвигающей принципы прав человека, верховенства права и демократии, подтвердило единство европейских государств в противодействии тирании и диктатуре.

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Президент Украины отметил, что благодарен за то, что Совет Европы стал первой международной организацией, исключившей Россию из своего состава за ее действия.

Также Владимир Зеленский обсудил с Марией Пейчинович-Бурич конкретные пути поддержки нашего государства в это сложное время и мониторинг ситуации в Украине со стороны Совета Европы.

Все грубые нарушения прав человека российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Украины должны фиксироваться и дальше – наказываться.

После увиденного в Киевской области, куда с утра генеральный секретарь успела съездить, Марией Пейчинович-Бурич заверила, что Украина может рассчитывать на поддержку.

Я считаю, что международное сообщество должно быть рядом и поддерживать вас.

Напомним, ранее накануне, в День памяти и примирения, Украину посетило рекордное количество высокопоставленных чиновников.