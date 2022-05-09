Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. О чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.
Глава государства отметил быстрое и эффективное реагирование Совета Европы на агрессию России против Украины.
Исключение страны-агрессора из организации, продвигающей принципы прав человека, верховенства права и демократии, подтвердило единство европейских государств в противодействии тирании и диктатуре.
Президент Украины отметил, что благодарен за то, что Совет Европы стал первой международной организацией, исключившей Россию из своего состава за ее действия.
Также Владимир Зеленский обсудил с Марией Пейчинович-Бурич конкретные пути поддержки нашего государства в это сложное время и мониторинг ситуации в Украине со стороны Совета Европы.
Все грубые нарушения прав человека российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Украины должны фиксироваться и дальше – наказываться.
Все грубые нарушения прав человека российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Украины должны фиксироваться и дальше – наказываться.
После увиденного в Киевской области, куда с утра генеральный секретарь успела съездить, Марией Пейчинович-Бурич заверила, что Украина может рассчитывать на поддержку.
Я считаю, что международное сообщество должно быть рядом и поддерживать вас.
Я считаю, что международное сообщество должно быть рядом и поддерживать вас.
Напомним, ранее накануне, в День памяти и примирения, Украину посетило рекордное количество высокопоставленных чиновников.