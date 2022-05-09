Еще один шаг у ЕС. Важное обращение президента Украины Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал вечернее обращение к украинскому народу 9 мая.
Сегодня мы сделали еще один шаг – очень важный и не просто формальный – на нашем пути в Европейский Союз.
Сегодня мы сделали еще один шаг – очень важный и не просто формальный – на нашем пути в Европейский Союз.
Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник, который должна заполнить каждая страна, стремящаяся быть частью ЕС.
Обычно на это уходят месяцы и месяцы. Но мы сделали все за считанные недели.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.