Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 11 мая

Мы, украинцы, испытываем весь спектр эмоций и самых тонких вибраций души. Плачем сначала в своих песнях, а затем беремся за работу.

Kalush Orchestra уже спели в полуфинале Евровидения, и теперь пора хорошенько поработать. А работа у нас сейчас одна на всех – выгонять российских оккупантов с нашей земли.

И пока мы выполняем свой долг перед родиной каждый на своем уровне, ВСУ физически очищают наши земли от захватчиков. Поэтому мирному населению остается внимательно следить за сообщениями Генштаба, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Оперативная обстановка в Украине на 11 мая 2022 года

Враг увеличивает темпы проведения стратегической наступательной операции в Восточной операционной зоне.

Оказывает огненное воздействие вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры.

Враг совершил обстрелы из минометов в приграничных районах недалеко от Карповичей и Сеньковки Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не производил.

Чтобы не допустить продвижение подразделений Сил обороны Украины и усилить собственные позиции враг дополнительно переместил на территорию Харьковской области до 500 мобилизованных лиц из территории ОРДЛО.

На Изюмском направлении враг продолжал создавать благоприятные условия для перехода в наступление и усилил воздушную разведку.

На Северодонецком направлении продолжаются безуспешные попытки установления контроля над Рубежным.

Враг совершает штурмовые действия в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области, безуспешно.

Противник пытается закрепиться в районе Александровки, совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Шандриголово Донецкой области, успеха не имеет.

На Донецком направлении оккупанты пытались штурмовать Марьинку, Каменку Ясиноватского района и Новомихайловку Покровского района Донецкой области. Также безуспешно

В городе Мариуполь противник продолжает сосредоточивать основные усилия на блокировке и уничтожении наших подразделений в районе завода Азовсталь. При поддержке огня артиллерии и танки производят штурмовые действия.

В результате слаженных действий личного состава подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

На территории Приднестровского региона Молдовы продолжает действовать усиленный уровень террористической угрозы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение к украинцам и попросил активных пользователей соцсетей не распространять эмоциональные сообщения и не создавать “атмосферу специфического морального давления”, когда еженедельно и даже ежедневно ожидаются какие-то победы.