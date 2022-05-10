Ежедневно ждут каких-то побед: Зеленский обратился к тем, кто активно постит в соцсетях

Президент Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение к украинскому народу во вторник, 10 мая.
Главные тезисы из речи Зеленского Вікна публикуют ниже:
Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время уже 36 иностранных представительств работают в столице.
Это важный жест, подтверждающий уверенность Европы в будущем Украины, – заявил президент.
Это важный жест, подтверждающий уверенность Европы в будущем Украины, – заявил президент.
Есть хорошие новости из Харьковской области. Украинские военные постепенно оттесняют оккупантов от Харькова.
Президент поблагодарил наших защитников и защитниц, которые применяют сверхчеловеческую силу, чтобы изгнать армию захватчиков.
Когда-то вторую по мощи армию мира.
Когда-то вторую по мощи армию мира.
Глава государства призвал украинцев, которые находятся в тылу, не распространять эмоциональные сообщения и не создавать атмосферу “специфического морального давления, когда еженедельно и даже ежедневно ожидаются какие-то победы”.
Вооруженные Силы делают все для освобождения нашей земли и наших людей, для освобождения всех городов – Херсон, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и всех других.
Вооруженные Силы делают все для освобождения нашей земли и наших людей, для освобождения всех городов – Херсон, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и всех других.
Сегодня, 10 мая, специальная группа международных экспертов предложила дорожную карту энергетических санкций против РФ.
Это подробный документ, описывающий, что нужно сделать, чтобы России стало действительно сложно финансировать эту войну. Но при этом, чтобы глобальная экономика понесла потери из-за ограничения российских энергоресурсов.
Полное видеообращение Зеленского 10 мая смотри в видео.
Весь цивилизованный мир поддерживает Украину — и не только санкциями. Так, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон про ленд-лиз для Украины. Читай в материале, что он предусматривает, и какую помощь для победы в войне получит Украина.