Украина

Ежедневно ждут каких-то побед: Зеленский обратился к тем, кто активно постит в соцсетях

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 10 мая 2022, 23:08

Больше видео
0:03:05
Росіяни наслідують нацистів
Не только подражают нацистам, но и увеличивают масштабы: как оккупанты депортируют людей и воруют зерно
0:00:58
Помер Леонід Кравчук
Помер Леонід Кравчук. Чим відзначився перший президент України
0:00:58
Помер Леонід Кравчук
Умер Леонид Кравчук. Чем отличился первый президент Украины
0:03:55
Обсиріл єврейського кладовища у глухові
Новое проявление антисемитизма. Ракеты оккупантов попали в еврейское кладбище в Глухове
Смотреть больше

Последние видео
0:03:05
Росіяни наслідують нацистів

Не только подражают нацистам, но и увеличивают масштабы: как оккупанты депортируют людей и воруют зерно
0:05:16
Ежедневно ждут каких-то побед: Зеленский обратился к тем, кто активно постит в соцсетях
Ежедневно ждут каких-то побед: Зеленский обратился к тем, кто активно постит в соцсетях
0:04:04
Ветерани з Бучі про окупацію РФ
Пережили две оккупации — российская в тысячи раз хуже. Ветераны Второй мировой об оккупации Бучи
0:03:11
Парламент Литви визнав дії Росії в нашій державі геноцидом українського народу
Знак солидарности: парламент Литвы признал действия России в нашей стране геноцидом украинского народа
0:02:20
4-річна Аліса з Маріуполя
4-летнюю Алису насильно разлучили с мамой – почему девочка из Мариуполя оказалась одна в Запорожье
0:00:58
Помер Леонід Кравчук
Помер Леонід Кравчук. Чим відзначився перший президент України
0:00:58
Помер Леонід Кравчук
Умер Леонид Кравчук. Чем отличился первый президент Украины
0:03:55
Обсиріл єврейського кладовища у глухові
Новое проявление антисемитизма. Ракеты оккупантов попали в еврейское кладбище в Глухове
0:08:44
Київ
Не возражаю. Кличко наконец-то разрешил возвращаться в Киев, но с осторожностью
0:01:55
Бійці Азов розповіли, як виживали в Маріуполі
Тяжелораненые бойцы Азова рассказали, как выживают военные в Мариуполе
Больше видео
Росіяни наслідують нацистів
Читать дальше
Не только подражают нацистам, но и увеличивают масштабы: как оккупанты депортируют людей и воруют зерно
Ветерани з Бучі про окупацію РФ
Читать дальше
Пережили две оккупации — российская в тысячи раз хуже. Ветераны Второй мировой об оккупации Бучи

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь