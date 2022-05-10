Щоденно очікують якісь перемоги: Зеленський звернувся до тих, хто активно постить у соцмережах

Президент Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення до українців у вівторок, 10 травня.

Найголовніші тези з промови Зеленського Вікна публікують нижче:

Поновлення роботи посольств у Києві

Володимир Зеленський повідомив, що наразі вже 36 іноземних представництв працюють в столиці.

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Це важливий жест, який підтверджує впевненість Європи у майбутньому України, – заявив президент.

Просування на фронті

Маємо гарні новини з Харківської області. Українські військові поступово відтискають окупантів від Харкова.

Президент подякував нашим захисникам і захисницям, які застосовують надлюдську силу, щоби вигнати армію загарбників.

Колись другу за потужністю армію світу.

Постинг у соцмережах

Глава держави закликав українців, які нині в тилу, не поширювати емоційні повідомлення і не створювати атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево і навіть щоденно очікуються якісь перемоги.

Збройні Сили роблять все для звільнення нашої землі й наших людей, для звільнення всіх наших міст – Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь і всіх інших.

Енергетичні санкції проти Росії

Сьогодні, 10 травня, спеціальна група міжнародних експертів запропонувала дорожню карту енергетичних санкцій.

Це детальний документ, який описує, що треба зробити, щоб Росії стало дійсно складно фінансувати цю війну. Але при цьому, щоб глобальна економіка зазнала втрат через обмеження російських енергоресурсів.

Повне відеозвернення Зеленського 10 травня дивися у відео.

Весь цивілізований світ підтримує Україну — і не лише санкціями. Так, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Читай в матеріалі, що він передбачає та яку допомогу для перемоги у війні отримає Україна.