Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки 11 травня

Ми, українці, відчуваємо весь спектр почуттів і найтонших вібрацій душі. Плачемо спочатку у своїх піснях, а потім беремось до роботи.

Kalush Orchestra вже заспівали у півфіналі Євробачення, тож тепер час гарненько попрацювати. А робота в нас зараз одна на всіх – виганяти російських окупантів з наших земель.

І поки виконуємо свій обов’язок перед батьківщиною кожен на своєму рівні, ЗСУ фізично очищають нашу священну землю від загарбників. Тому мирному населенню залишається слухатись Генштаб ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Оперативна обстановка в Україні станом на 11 травня 2022 року

Ворог нарощує темпи проведення стратегічної наступальної операції у Східній операційній зоні.

Здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктам цивільної та військової інфраструктури.

Ворог здійснив обстріли з мінометів у прикордонних районах неподалік Карповичів та Сеньківки, що на Чернігівщині.

На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

Аби не допустити просування підрозділів Сил оборони України, російське командування додатково перемістило на територію Харківської області до 500 мобілізованих осіб з ОРДЛО.

На Ізюмському напрямку ворог продовжував створювати сприятливі умови для переходу у наступ та посилив повітряну розвідку.

На Сєвєродонецькому напрямку тривають безуспішні спроби встановлення контролю над Рубіжним.

Ворог здійснює штурмові дії в районах населених пунктів Нижнє, Тошківка, Оріхове Луганскої області, успіху не має.

Противник намагається закріпитись в районі Олександрівки, здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Шандриголове Донецької області, успіху не має.

На Донецькому напрямку окупанти здійснювали спроби штурму у напрямку міста Марʼїнка, населених пунктів Камʼянка Ясинуватського району та Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Успіху не мали.

В місті Маріуполь противник продовжує зосереджувати основні зусилля на блокуванні та знищенні наших підрозділів в районі заводу Азовсталь. За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії.

В результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

На території Придністровського регіону Молдови продовжує діяти посилений рівень терористичної загрози.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення до українців та попросив активних користувачів соцмереж не поширювати емоційні повідомлення і не створювати атмосферу “специфічного морального тиску”, коли щотижнево і навіть щоденно очікуються якісь перемоги.