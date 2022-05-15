Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 15 мая

Говорят, если хочешь дойти до своей цели, следует двигаться медленно, шаг за шагом, прокладывая свой путь в светлое будущее.

Поэтому и мы, украинцы, ежедневно и ежеминутно продолжаем идти к извечной свободе и победе света над тьмой.

И пока с помощью музыки Kalush Orchestra несет главный месседж украинцев в мир и призывает спасти Азовсталь, ВСУ продолжают физически отбрасывать врага к границам двух миров.

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Мирному населению традиционно следует прислушаться к Генштабу, предупреждающему о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Оперативная обстановка в Украине на 15 мая 2022 года

Противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Наибольшая активность оккупантов сохраняется на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на удержании занимаемых позиций, контроле маршрутов снабжения автодорогами на север и восток от города Харькова, а также недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы.

В Мариуполе враг продолжает блокировать наши подразделения в районе завода Азовсталь. Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары, проводит штурмовые действия.

На Славянском направлении идет перегруппировка подразделений противника, создание запасов материально-технических средств.

Враг производит штурмовые действия вдоль линии столкновения при поддержке авиации и артиллерии. Имеет частичный успех в районе Авдеевки.

На Лиманском и Северодонецком направлениях противник проводит перегруппировку войск. Отмечено усиление группировки силами в батальонную тактическую группу в районе железнодорожной станции Новый Айдар.

На Донецком направлении группировка противника сосредотачивает основные усилия на подготовке к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Северодонецк, Соледарь и Бахмут, осуществляет пополнение запасов и перегруппировку подразделений.

На Запорожском направлении противник сосредоточил основные усилия на артиллерийских обстрелах наших позиций.

Враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный, усиливает систему противовоздушной обороны.

Российские войска продолжают целенаправленное уничтожение объектов гражданской инфраструктуры Украины путем нанесения ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов населенных пунктов в Донецкой, Одесской, Луганской и Харьковской областях.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

На территории Приднестровского региона Молдавии вооруженные формирования переведены на повседневный режим работы.

Корабли черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился 14 мая к украинцам и рассказал, как ВСУ шаг за шагом заставляют оккупантов уходить с украинской земли.