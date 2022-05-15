Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 15 травня

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Травня 2022, 07:00
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 15 травня

Більше відео
Вибухи у Львівській області
Ракетний удар по Львівщині — Росію розлютила перемога України на Євробаченні
0:03:12
Де і як зберігають тіла російських солдатів в Україні
Непринадна доля російських окупантів: куди діваються тіла загиблих рашистів в Україні
0:04:22
звернення зеленського 14 травня
Крок за кроком змушуємо окупантів піти з української землі — про що говорив Зеленський у новому зверненні
0:03:08
Ситуація в Миколаєві 14.05.2022
Постійні обстріли, відновлення водопостачання та ситуація на фронті — Кім про новини Миколаївщини
Дивитись більше

Останні відео
Вибухи у Львівській області

Ракетний удар по Львівщині — Росію розлютила перемога України на Євробаченні
0:02:44
Як відновлюється бізнес під час війни - історії підприємців
Бізнес з нуля: як українські переселенці відроджують свою справу на новому місці
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 15 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 15 травня
0:03:12
Де і як зберігають тіла російських солдатів в Україні
Непринадна доля російських окупантів: куди діваються тіла загиблих рашистів в Україні
0:03:28
Віталій Кличко про ситуацію у столиці сьогодні
Відбудувати усе зруйноване житло у Києві за літо: Віталій Кличко про плани та ситуацію у столиці сьогодні
0:04:22
звернення зеленського 14 травня
Крок за кроком змушуємо окупантів піти з української землі — про що говорив Зеленський у новому зверненні
0:03:08
Ситуація в Миколаєві 14.05.2022
Постійні обстріли, відновлення водопостачання та ситуація на фронті — Кім про новини Миколаївщини
0:05:30
Kalush має високі шанси перемогти на Євробаченні
Kalush Orchestra має високі шанси перемогти — чи готова до цього Україна та де дивитись Євробачення 2022
0:05:15
Вадим Денисенко про ситуацію в Росії
Боїться бунту? Чому Путін береже спокій своєї столиці та не відправляє москвичів на передову   
0:05:42
Тарас Чмут про ситуацію на фронті за напрямками 14 травня 2022
Усе краще, ніж могло бути! Голова фонду Повернись живим про ситуацію на Донбасі та Харківщині
Більше відео
Як відновлюється бізнес під час війни - історії підприємців
Читати далі
Бізнес з нуля: як українські переселенці відроджують свою справу на новому місці
Де і як зберігають тіла російських солдатів в Україні
Читати далі
Непринадна доля російських окупантів: куди діваються тіла загиблих рашистів в Україні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь