Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 15 травня

Кажуть, якщо хочеш дійти до своєї мети, варто рухатись поволі, крок за кроком, торуючи свій шлях у світле майбуття.

Тому і ми, українці, щодня та щохвилини продовжуємо йти до одвічної свободи та перемоги світла над темрявою.

І поки за допомогою музики Kalush Orchestra несе головний меседж українців у світ і закликає врятували Азовсталь, ЗСУ продовжують фізично відкидати ворога до кордонів двох світів.

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Мирному населенню традиційно варто дослухатись до Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Оперативна обстановка в Україні станом на 15 травня 2022 року

Противник продовжує ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Найбільша активність окупантів зберігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Харківському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на утриманні займаних позицій, контролі маршрутів постачання по автошляхах на північ та схід від міста Харкова, а також недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону.

В Маріуполі ворог продовжує блокування наших підрозділів в районі заводу Азовсталь. Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів, проводить штурмові дії.

На Словʼянському напрямку триває перегрупування підрозділів противника, створення запасів матеріально-технічних засобів.

Ворог проводить штурмові дії уздовж лінії зіткнення за підтримки авіації та артилерії. Має частковий успіх в районі Авдіївки.

На Лиманському та Сєверодонецькому напрямках противник проводить перегрупування військ. Відзначено посилення угруповання силами до батальйонної тактичної групи в районі залізничної станції Новий Айдар.

На Донецькому напрямку угруповання противника зосереджує основні зусилля на підготовці до наступальних дій у напрямках населених пунктів Сєверодонецьк, Соледар та Бахмут, здійснює поповнення запасів та перегрупування підрозділів.

На Запорізькому напрямку противник зосередив основні зусилля на артилерійських обстрілах наших позицій.

Ворог намагається наростити військову присутність на острові Зміїний, посилює систему протиповітряної оборони.

Російські війська продовжують цілеспрямоване знищення об’єктів цивільної інфраструктури України шляхом завдання ракетно-бомбових ударів та здійснення артилерійських обстрілів населених пунктів в Донецькій, Одеській, Луганській та Харківській областях.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

На території Придністровського регіону Республіки Молдова збройні формування переведені на повсякденний режим роботи.

Кораблі чорноморського флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся 14 травня до українців та розповів, як ЗСУ крок за кроком змушують окупантів йти з української землі.