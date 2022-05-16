Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 16 мая

Вот-вот и россияне просто взорвутся от ярости, как птичка в Angry birds, ведь мы уже сутки празднуем победу Украины на Евровидении. И нам осталась ещё одна большая победа — в войне над Россией. А жители нашей страны уже начали визуализировать, как в следующем году конкурс проходит в солнечной Ялте или колоритном Калуше.

Но это год спустя. А сегодня нужно знать безопасные направления движения, чтобы доехать из одного города Украины в другой.

Карта боевых действий в Украине на 16 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Оперативная обстановка в Украине на 16 мая 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что на Северском направлении противник осуществляет усиленную охрану участка украинско-российской границы в Курской и Белгородской областях. Обстреливал наши территории и наносил ракетные авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Шипиловка и Шевченково Сумской области.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций и недопущении продвижения наших войск в Государственную границу Украины. На указанном направлении противник использует подразделения, которые сформированы во время проведения мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

На Донецком направлении противник продолжает производить интенсивные обстрелы вдоль линии столкновения и пытается закрепиться на занятых позициях, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Основные усилия враг продолжал сосредоточивать на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

Оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике. На отдельных направлениях укомплектованность подразделений, по результатам боевых действий, составляет менее 20 процентов. На Попаснянском направлении, из-за огромных утрат и неспособности действовать без помощи других, подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации объединяются с представителями русских частных военных компаний для дальнейших действий в составе сводных подразделений.

На Северодонецком направлении враг при поддержке артиллерии вел боевые действия в районе населенного пункта Тошковка. В районе Боровского оккупанты понесли потери и отступили.

В Мариуполе враг основные усилия продолжает сосредоточиваться на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода Азовсталь. Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался производить огневое поражение наших войск из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. Были пробы вести контрбатарейную борьбу.

Интерактивная карта боевых действий в Украине

Российские военные продолжают обстреливать Мариуполь. Оккупанты обстреляли Азовсталь из зажигательных или фосфорных бомб.