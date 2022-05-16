Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 16 мая

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 мая 2022, 06:00
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Карта бойових дійв в Україні 16 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 16 мая
0:03:06
Як ситуація в селі Козаровичі після окупації
Выгоняли хозяев из домов и расстреливали на улицах. Как на самом деле село Козаровичи пережило оккупацию
0:02:11
Евакуація людей з Маріуполя
Держали на блокпостах несколько суток, как живой щит. Как происходила эвакуация людей из Мариуполя и Мелитополя
0:05:19
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