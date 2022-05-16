Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 16 травня

От-от і росіяни просто вибухнуть від люті, як та пташка в Angry birds, адже ми вже добу святкуємо перемогу України на Євробаченні. Лишилася ще одна велика перемога — над Росією у війні. Жителі нашої країни вже почали візуалізувати, як наступного року конкурс проходить в сонячній Ялті чи такому колоритному Калуші.

Але це через рік. А сьогодні треба знати безпечні напрямки руху, щоб доїхати з одного міста України в інше.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Оперативна обстановка в Україні станом на 16 травня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Сіверському напрямку противник здійснює посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Курській та Бєлгородській областях. Обстрілював наші території та завдавав ракетних авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Шипилівка та Шевченкове Сумської області.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджував на утриманні зайнятих позицій та недопущенні просування наших військ до Державного кордону України. На зазначеному напрямку противник використовує підрозділи, що сформовано під час проведення мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

На Донецькому напрямку противник продовжує здійснювати інтенсивні обстріли вздовж лінії зіткнення та намагається закріпитися на зайнятих позиціях, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Основні зусилля ворог продовжував зосереджувати на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

Окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці. На окремих напрямках укомплектованість підрозділів, за результатами бойових дій, складає менше ніж 20 відсотків. На Попаснянському напрямку, через великі втрати та неспроможність діяти самостійно, підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації об’єднуються з представниками російських приватних військових компаній для подальших дій в складі зведених підрозділів.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії, вів бойові дії в районі населеного пункту Тошківка. В районі Борівського окупанти зазнали втрат та відступили.

У Маріуполі ворог основні зусилля продовжує зосереджувати на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу Азовсталь. Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався здійснювати вогневе ураження наших військ із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Були спроби вести контрбатарейну боротьбу.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Російські військові продовжують обстрілювати Маріуполь. Окупанти обстріляли Азовсталь з запалювальних або фосфорних бомб.