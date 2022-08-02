Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 2 августа

Каждый день мы заглядываем в карту боевых действий в надежде увидеть глобальные сдвиги. Однако даже, казалось, миллиметровые изменения на ней стоят колоссальных усилий наших защитников и демонстрируют их отвагу и мужество всему миру.
А пока ВСУ прокладывают путь в наше счастливое будущее, украинцам необходимо продолжать быть их опорой в тылу. Чтобы общими силами приблизить день победы и вернуть всех защитников домой.
Также важно не забывать прислушаться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
На Северском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Сеньковки и Липковки Черниговской области и Старой Гуты, Павловки, Покровки и Белополья Сумской области. Вел воздушную разведку БпЛА возле Гремяча и Глухова.
На Харьковском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы районов Харькова, Прудянки, Нового и еще 14 населенных пунктов.
Силами разведывательной группы враг безуспешно пытался разоблачить огневые позиции наших войск, после чего отошел.
Силами разведывательной группы враг безуспешно пытался разоблачить огневые позиции наших войск, после чего отошел.
На Славянском направлении противник из танков и артиллерии разных калибров обстрелял районы населенных пунктов Норцовка, Чеполь, Грушуваха, Родное, Вернополье, Гусаровка, Дибровно, Долина и Адамовка.
Недалеко от Мазановки Силы обороны разоблачена и обезврежена разведывательная группа противника.
Недалеко от Мазановки Силы обороны разоблачена и обезврежена разведывательная группа противника.
На Краматорском направлении противник обстрелял позиции наших войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Кривая Лука, Серебрянка, Ивано-Дарьевка, Григорьевка, Звановка, Верхнекаменное и Спорное.
Нанес авиаудары возле Серебрянки и Григоровки. В целях разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.
На Бахмутском направлении противник задействовал для обстрелов танки и артиллерию недалеко от Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцевого, Вершины, Кодемы, Веселого и Травневого.
В районе Яковлевки враг пытался вести разведку силами разведывательной группы. Оккупанты обнаружены и понесли потери. Остатки группы сбежали.
В районе Яковлевки враг пытался вести разведку силами разведывательной группы. Оккупанты обнаружены и понесли потери. Остатки группы сбежали.
Цинично нанес авиаудары по населенным пунктам Покровское, Новолуганское, Соледар, Вершина, Яковлевка, Бахмут и Кодема.
Штурмовыми действиями враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в районах Соледара, Вершины и Бахмута, после неудачи отошел.
Штурмовыми действиями враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в районах Соледара, Вершины и Бахмута, после неудачи отошел.
На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы неподалеку от Новокалинового, Новобахмутовки, Песков и Красногоровки. Нанес авиационный удар возле Нью-Йорка.
Враг вел штурмовые действия по направлениям Авдеевки и Песков, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Марьинка, Павловка, Новоселка, Новополь, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов и Каменское.
Украинские воины свели на нет все попытки оккупантов продвинуться в направлении Марьинки.
Украинские воины свели на нет все попытки оккупантов продвинуться в направлении Марьинки.
Враг с целью выявления наших войск и корректировки огня вел воздушную разведку. Продолжает перегруппировку, пытаясь усилить свои войска на юге Украины.
На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы вдоль линии столкновения. Нанес авиационные удары возле Белой Криницы и Андреевки.
А пока враг рушит, украинцы продолжают строить. Читай, как в Луцке строят модульные домики и как можно получить такое жилье.
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