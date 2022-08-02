Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 2 августа

Каждый день мы заглядываем в карту боевых действий в надежде увидеть глобальные сдвиги. Однако даже, казалось, миллиметровые изменения на ней стоят колоссальных усилий наших защитников и демонстрируют их отвагу и мужество всему миру.

А пока ВСУ прокладывают путь в наше счастливое будущее, украинцам необходимо продолжать быть их опорой в тылу. Чтобы общими силами приблизить день победы и вернуть всех защитников домой.

Также важно не забывать прислушаться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 августа 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 2 августа 2022 года

На Северском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Сеньковки и Липковки Черниговской области и Старой Гуты, Павловки, Покровки и Белополья Сумской области. Вел воздушную разведку БпЛА возле Гремяча и Глухова.

На Харьковском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы районов Харькова, Прудянки, Нового и еще 14 населенных пунктов.

Силами разведывательной группы враг безуспешно пытался разоблачить огневые позиции наших войск, после чего отошел.

На Славянском направлении противник из танков и артиллерии разных калибров обстрелял районы населенных пунктов Норцовка, Чеполь, Грушуваха, Родное, Вернополье, Гусаровка, Дибровно, Долина и Адамовка.

Недалеко от Мазановки Силы обороны разоблачена и обезврежена разведывательная группа противника.

На Краматорском направлении противник обстрелял позиции наших войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Кривая Лука, Серебрянка, Ивано-Дарьевка, Григорьевка, Звановка, Верхнекаменное и Спорное.

Нанес авиаудары возле Серебрянки и Григоровки. В целях разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.

На Бахмутском направлении противник задействовал для обстрелов танки и артиллерию недалеко от Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцевого, Вершины, Кодемы, Веселого и Травневого.

В районе Яковлевки враг пытался вести разведку силами разведывательной группы. Оккупанты обнаружены и понесли потери. Остатки группы сбежали.

Цинично нанес авиаудары по населенным пунктам Покровское, Новолуганское, Соледар, Вершина, Яковлевка, Бахмут и Кодема.

Штурмовыми действиями враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в районах Соледара, Вершины и Бахмута, после неудачи отошел.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы неподалеку от Новокалинового, Новобахмутовки, Песков и Красногоровки. Нанес авиационный удар возле Нью-Йорка.

Враг вел штурмовые действия по направлениям Авдеевки и Песков, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Марьинка, Павловка, Новоселка, Новополь, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов и Каменское.

Украинские воины свели на нет все попытки оккупантов продвинуться в направлении Марьинки.

Враг с целью выявления наших войск и корректировки огня вел воздушную разведку. Продолжает перегруппировку, пытаясь усилить свои войска на юге Украины.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы вдоль линии столкновения. Нанес авиационные удары возле Белой Криницы и Андреевки.

А пока враг рушит, украинцы продолжают строить. Читай, как в Луцке строят модульные домики и как можно получить такое жилье.

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