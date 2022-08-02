Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 2 серпня

Щодня ми заглядаємо у карту бойових дій з надією побачити глобальні зрушення. Однак навіть, здавалось, міліметрові зміни на ній коштують колосальних зусиль наших захисників та демонструють їх відвагу та мужність усьому світу.

А поки ЗСУ торують шлях у наше щасливе майбутнє, українцям необхідно продовжувати бути їх опорою в тилу. Щоб спільними силами наблизити день перемоги та повернути усіх захисників додому.

Також важливо не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 2 серпня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сеньківки і Липківки Чернігівської області та Старої Гути, Павлівки, Покровки і Білопілля на Сумщині. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Грем’яча та Глухова.

На Харківському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли районів Харкова, Прудянки, Нового та ще 14 населених пунктів.

Силами розвідувальної групи ворог безуспішно намагався викрити вогневі позиції наших військ, після чого відійшов.

На Слов’янському напрямку противник із танків та артилерії різних калібрів обстріляв райони населених пунктів Норцівка, Чепіль, Грушуваха, Рідне, Вірнопілля, Гусарівка, Дібрівне, Долина та Адамівка.

Неподалік Мазанівки Сили оборони викрито і знешкоджено розвідувальну групу противника.

На Краматорському напрямку противник обстріляв позиції наших військ і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Крива Лука, Серебрянка, Івано-Дар’ївка, Григорівка, Званівка, Верхньокам’янське та Спірне.

Завдав авіаударів біля Серебрянки та Григорівки. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.

На Бахмутському напрямку противник задіяв для обстрілів танки та артилерію неподалік Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Веселого та Травневого.

В районі Яковлівки ворог намагався вести розвідку силами розвідувальної групи. Окупанти виявлені і зазнали втрат. Залишки групи втекли.

Цинічно завдав авіаударів по населених пунктах Покровське, Новолуганське, Соледар, Вершина, Яковлівка, Бахмут та Кодема.

Штурмовими діями ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення в районах Соледара, Вершини та Бахмута, після невдачі відійшов.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли неподалік Новокалинового, Новобахмутівки, Пісків та Красногорівки. Завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка.

Ворог вів штурмові дії у напрямках Авдіївки та Пісків, успіху не має, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Мар’їнка, Павлівка, Новосілка, Новопіль, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів та Кам’янське.

Українські воїни звели нанівець всі спроби окупантів просунутися в напрямку Мар’їнки.

Ворог, з метою виявлення наших військ та корегування вогню, вів повітряну розвідку. Продовжує перегрупування, намагаючись посилити свої війська на півдні України.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів біля Білої Криниці та Андріївки.

А поки ворог руйнує, українці продовжують будувати. Читай, як у Луцьку зводять модульні будиночки та як можна отримати таке житло.

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