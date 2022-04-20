Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 20 апреля

Помните те времена, когда ночью нас будили разве что пробежки наших любимцев? Если этим пушистым озорникам мы еще были готовы простить бессонные ночи, то набеги зловонных оккупантов и их неигрушечные ракетные атаки мы простить не готовы.

И теперь пусть они запоминают опасные пути для передвижения, то есть все дороги нашей страны.

Генштаб ВСУ традиционно призывает оставить оккупантов для наших воинов. Они точно знают, что делать с врагом. А нам необходимо помнить о потенциально опасных направлениях и местах, где идут активные бои.

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Карта боевых действий в Украине на 20 апреля

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Оперативная обстановка в Украине на 20 апреля 2022 года

Российские оккупанты не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал.

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом города Харькова.

Оккупанты пытаются нанести огневое поражение подразделению наших войск и бить по объектам критической инфраструктуры.

Подразделения противника предприняли попытку наступления и ведения штурмовых действий к югу от города Изюм. Безуспешно: понесли потери и вынужденно отступили на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом.

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения.

Основные усилия противника сосредоточены на прорыве обороны наших войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

В Запорожской области идет сосредоточение подразделений оккупационных войск в определенных районах.

На Южнобужском направлении продолжаются боевые действия в районе Александровки, врагу снова ничего не удается.

Противник пытается совершить выйти на административную границу Херсонской области, не прекращая обстрелы населенных пунктов. Однако продолжает нести значительные потери личного состава.

Напомним, ранее мы рассказывали, как маленький Богдан помогает пограничникам и приближает храбростью общую победу.