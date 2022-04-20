Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки 20 квітня

Пам’ятаєте ті часи, коли вночі нас будили хіба що пробіжки домашніх улюбленців? Якщо цим пухнастим бешкетникам ми ще були готові вибачити недоспані ночі, то набіги смердючих окупантів та їх неіграшкові ракетні атаки ми вибачати не готові.

І тепер нехай вони запам’ятовують небезпечні шляхи для пересування. Тобто, всі шляхи України.

Генштаб ЗСУ традиційно закликає залишити окупантів для наших воїнів. Вони точно знають, що робити з ворогом. А нам необхідно пам’ятати про потенційно загрозливі напрямки та місця, де точаться бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Оперативна обстановка в Україні станом на 20 квітня 2022 року

Російські окупанти не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив.

На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом міста Харкова.

Окупанти намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Підрозділи противника здійснили спробу наступу та ведення штурмових дій південніше міста Ізюм. Успіху не мали, зазнали втрат та вимушено відступили на раніше зайняті позиції.

На Донецькому напрямку, в районі Мар’їнки, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом.

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти активізували наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення.

Основні зусилля ворога зосереджені на прориві оборони наших військ у Луганській та Донецькій областях, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

У Запорізькій області триває зосередження підрозділів окупаційних військ у визначених районах.

На Південнобузькому напрямку тривають бойові дії в районі Олександрівки, ворог успіху не має.

Противник намагається здійснити вихід на адміністративну межу Херсонської області, не припиняє обстрілів населених пунктів.

Ворог продовжує зазнавати значних втрат особового складу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як маленький Богдан допомагає прикордонникам та наближає своєю хоробрістю спільну перемогу.