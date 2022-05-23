Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 23 мая

Украина всегда была сильной и процветающей страной, ведь мы любим и уважаем свою землю, мы за ней ухаживаем, а она благодарит нас плодородными урожаями. Мы не дадим ни одному оккупанту топтать наши золотистые поля. Поэтому наши ВСУ уничтожают врага и на территории Украины ведутся активные бои.

И поэтому нужно знать направления движения боев, чтобы безопасно передвигаться по Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Оперативная обстановка в Украине на 23 мая 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что на Северском направлении враг усиливает контроль участка украино-российской границы в Брянской и Курской областях. Противник проводит демонстрационные действия с целью предотвращения перемещения резервов наших войск в Восточную операционную зону. Продолжает обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры в Сумской и Черниговской областях.

На Слобожанском направлении враг производит систематические артиллерийские обстрелы позиций наших войск.

На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на создании условий для возобновления наступления. Продолжили обстрелы населенных пунктов по линии столкновения. На отдельных участках пытались провести разведку боем, понесли потери и отступили.

На Лиманском направлении враг обстрелял населенные пункты Лиман, Закотное, Озерное и Диброва. Продолжал огневое влияние на позиции подразделений Сил обороны.

На Северодонецком направлении противник вел боевые действия в районе населенного пункта Прудовка. Подразделения оккупантов также пытались вести наступление с целью захвата населенного пункта Александровка, успеха не имели.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих подразделений. Вели боевые действия в районе населенных пунктов Тошковка, Камышеваха, Триполье и Васильевка.

В Черноморской и Азовской морских зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий и блокированию гражданского судоходства.

Интерактивная карта боевых действий в Украине

А кто ступит на нашу землю с войной, тот и погибнет. Карма настигнет каждого оккупанта! Ранее мы рассказывали, как ВСУ уничтожили технику, которая обстреливала Северодонецк.