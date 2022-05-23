Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 23 травня

Україна завжди була сильною та квітучою країною, адже ми любимо та шануємо свою землю, ми за нею доглядаємо, а вона віддячує нам родючими врожаями. Тож ми не дамо жодному окупанту топтати наші золотисті поля. Саме тому наші ЗСУ знищують ворога і на території України ведуться активні бої.

Тож треба знати напрямки руху боїв, щоб безпечно пересуватися Україною.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 травня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Оперативна обстановка в Україні станом на 23 травня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Сіверському напрямку ворог посилює контроль ділянки українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях. Противник проводить демонстраційні дії з метою запобігання переміщенню резервів наших військ до Східної операційної зони. Продовжує обстріли населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури в Сумській та Чернігівській областях.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичні артилерійські обстріли позицій наших військ.

На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на створенні умов для відновлення наступу. Продовжили обстріли населених пунктів по лінії зіткнення. На окремих ділянках намагалися провести розвідку боєм, зазнали втрат та відступили.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв населені пункти Лиман, Закітне, Озерне та Діброва. Продовжував вогневий вплив на позиції підрозділів Сил оборони.

На Сєвєродонецькому напрямку противник вів бойові дії в районі населеного пункту Прудівка. Підрозділи окупантів також намагалися вести наступ з метою захоплення населеного пункту Олександрівка, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів. Вели бойові дії в районі населених пунктів Тошківка, Комишуваха, Трипілля та Василівка.

У Чорноморській та Азовській морських зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції районів бойових дій та блокування цивільного судноплавства.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

А хто ступить на нашу землю з війною, той тут і загине. Карма настигне кожного окупанта! Раніше ми розповідали, як ЗСУ знищили техніку, яка обстрілювала Сєвєродонецьк.