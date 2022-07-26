Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 26 июля

Карта боевых действий вряд ли способна передать все эмоции и переживания наших защитников, но наиболее красноречиво демонстрирует их умения и старания оберегать народ Украины.

Поэтому, пока ВСУ прокладывают этот путь в наше счастливое будущее, украинцам необходимо продолжать быть их опорой в тылу. Чтобы общими силами приблизить день победы.

Также важно не забывать прислушаться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 июля 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 26 июля 2022 года

На Северском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населённых пунктов Михальчина Слобода Черниговской области, а также Пески, Рясное и Белополье Сумской области.

На Харьковском направлении противник производит огненное поражение неподалеку от Харькова, Удов, Верхнего Салтова, Малиновки, Борщевой и многих других населенных пунктов. Нанес авиаудары возле Прудянки и Петровки.

В результате ведения боевых действий в направлении Цуповка – Дементиевка украинские воины нанесли оккупантам значительные потери.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Петровское, Адамовка, Приволье, Барвенково, Константиновка.

Также под вражеским огнем оказались Новая Дмитровка, Долина, Новая Николаевка, Карнауховка, Дибровно, Чеполь, Грушуваха, Мазановка. Противник нанес авиационный удар вблизи Явирского.

На Краматорском направлении враг обстреливал районы Кривой Луки, Платоновки, Закотного, Северска, Верхнекаменского, Звоновки, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Спорного. Задействовал авиацию возле Григоровки и Серебрянки.

Совершил попытку продвинуться возле Спорного и Ивано-Дарьевки. Получил жесткий отпор и отошел.

На Бахмутском направлении вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Новолуганское, Кодема, Берестово, Белогоровка, Ивановское, Соледар, Майорск, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Травневое.

Противник нанес авиаудары неподалеку от Соледара, Покровского, Нью-Йорка и по территории Углегорской ТЭС.

Вел штурмовые действия на направлениях Клиновое — Покровское и Владимировка — Покровское, понес потери и отошел. В районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения врага имеют частичный успех.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты вели воздушную разведку БПЛА и нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Камена, Шевченко, Веселое и Полтавка.

На Южнобужском направлении продолжаются обстрелы со ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль линии столкновения. Зафиксирован авиаудар недалеко от Ольгиного.

И пока ВСУ прокладывает свой путь к освобождению всей территории Украины от оккупантов, крымчане бегут с полуострова. Читай, какая ситуация в Крыму.

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