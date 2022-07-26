Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 26 липня

Карта бойових дій навряд чи здатна передати усі емоції та переживання наших захисників, натомість найбільш красномовно демонструє їх вміння та старання оберігати народ України.

Тому поки ЗСУ торують цей шлях у наше щасливе майбутнє, українцям необхідно продовжувати бути їх опорою в тилу. Щоб спільними силами наблизити день перемоги.

Також важливо не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 26 липня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Піски, Рясне та Білопілля Сумської області.

На Харківському напрямку противник здійснює вогневе ураження неподалік Харкова, Удів, Верхнього Салтова, Малинівки, Борщової та багатьох інших населених пунктів. Завдав авіаударів біля Прудянки та Петрівки.

В результаті ведення бойових дій на напрямку Цупівка – Дементіївка українські воїни завдали окупантам значних втрат.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Петрівське, Адамівка, Привілля, Барвінкове, Костянтинівка.

Також під ворожим вогнем опинились Нова Дмитрівка, Долина, Нова Миколаївка, Карнаухівка, Дібровне, Чепіль, Грушуваха, Мазанівка. Противник завдав авіаційного удару поблизу Явірського.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював райони Кривої Луки, Платонівки, Закітного, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. Задіяв авіацію біля Григорівки та Серебрянки.

Здійснив спробу просунутися біля Спірного та Івано-Дарʼївки. Отримав жорстку відсіч та відійшов.

На Бахмутському напрямку ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Нью-Йорк, Новолуганське, Кодема, Берестове, Білогорівка, Іванівське, Соледар, Майорськ, Бахмутське, Покровське, Яковлівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Травневе.

Противник завдав авіаударів неподалік Соледара, Покровського, Нью-Йорка та по території Вуглегірської ТЕС.

Вів штурмові дії на напрямках Клинове – Покровське та Володимирівка – Покровське, зазнав втрат та відійшов. В районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти вели повітряну розвідку БпЛА та завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Кам’яна, Шевченко, Веселе та Полтавка.

На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж лінії зіткнення. Зафіксовано авіаудар неподалік Ольгиного.

І поки ЗСУ торує свій шлях до звільнення всієї території України від окупантів, кримчани тікають з півострова. Читай, яка насправді ситуація в Криму.

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