Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 27 июня

Как бы ни били вражеские ракеты, украинское сердце будет верить в добро и, несмотря на препятствия, будет вести к победному миру.

Однако стоит не забывать прислушиваться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 июня 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная обстановка в Украине на 26 июня 2022 года

На Северском направлении враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру недалеко от Хриновки и Янжуловки.

На Харьковском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Русские Тишки, Чеполь, Чугуев, Золочев, Мосьпановое. Нанес авиаудары неподалеку от Явирского, Дементиевки и Замуловки.

Штурмовыми действиями противник безуспешно пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Дементиевка.

На Славянском направлении обстреливали районы населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровное, Вернополье, Большая Комышеваха, Долина и Родное. Наши воины успешно отразили вражеские штурмы в районах Долины, Курульки и Мазановки.

На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск с южного направления.

Обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки. Нанес авиаудар неподалеку от Вовчеяровки.

На Краматорском направлении активных боевых сражений оккупанты не вели, обстреляли из артиллерии район населенного пункта Маяки.

На Бахмутском направлении враг обстреливал наших позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка.

Украинские воины нанесли врагу значительные потери в районе населенного пункта Павловка. После неудачного штурма оккупанты отошли.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы позиций наших войск по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Пески, Марьинка, Пречистовка, Гуляйпольское и Белогорье.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах Осокоровки, Трудолюбовки, Добрянки, Ганновки, Зори, Благодатного и Луча. Нанесли ракетные удары по инфраструктуре города Николаева.

При поддержке армейской авиации враг безуспешно пытался восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино, после чего отошел.

Продолжается блокада северо-западной части акватории Черного моря.

А пока продолжаются ракетные вражеские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины, рекомендуем прочесть, как спастись при обрушении дома.

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