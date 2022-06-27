Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 27 червня

Як би не били ворожі ракети, українське серце буде вірити в добро та вестиме попри перешкоди до переможного миру.

Однак варто не забувати дослухатись Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Оперативна обстановка в Україні станом на 26 червня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру неподалік Хрінівки та Янжулівки.

На Харківському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів, Мосьпанове. Завдав авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки та Замулівки.

Штурмовими діями противник безуспішно намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка.

На Слов’янському напрямку обстрілювали райони населених пунктів Нова Дмитрівка, Дібрівне, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне. Наші воїни успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з південного напрямку.

Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки.

На Краматорському напрямку активних бойових дій окупанти не вели, обстріляли з артилерії район населеного пункту Маяки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми та Нью-Йорка.

Українські воїни завдали ворогу значних втрат в районі населеного пункту Павлівка. Після невдалого штурму окупанти відійшли.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли позицій наших військ зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Піски, Мар’їнка, Пречистівка, Гуляйпільське та Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча. Завдали ракетних ударів по інфраструктурі міста Миколаєва.

За підтримки армійської авіації ворог безуспішно намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, після чого відійшов.

Триває блокада північно-західної частини акваторії Чорного моря.

Втрати армії РФ на 27 червня

А поки тривають ракетні ворожі обстріли цивільної інфраструктури України, рекомендуємо прочитати, як врятуватися під час обвалу будинку.

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