Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 3 июля

Раньше города пытались создать свои путеводители, чтобы привлечь туристов. Однако когда на твою землю приходят незваные гости, то приходится создавать только Карту боевых действий, чтобы знать, откуда их выгонять.
А пока ВСУ над этим работает, мирному населению Украины стоит не забывать прислушаться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
На Северском направлении без особых изменений. Противник обстрелял позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Студенок, Толстодубово, Новая Слобода и Белополье.
На Харьковском направлении враг ведет оборону занятых ранее позиций. Совершал обстрелы в районах населенных пунктов Золочев, Хрестище, Молодова, Коробочкиное, Большая Бабка, Малиновка, Ивановка, Черкасская Лозовая, Слатиное и Чепиль.
Противник безуспешно вел штурмовые действия в районе населённого пункта Дементиевка, после чего отошел. Нанес авиаудар неподалеку от Верхнего Салтова и Прудянки.
Противник безуспешно вел штурмовые действия в районе населённого пункта Дементиевка, после чего отошел. Нанес авиаудар неподалеку от Верхнего Салтова и Прудянки.
На Славянском направлении враг продолжает ведение обороны. Обстреливал из артиллерии районы Долины, Курульки, Адамовки и Барвенкового.
Штурмовые действия в районе населенного пункта Богородичное наши воины еще раз успешно отбили.
Штурмовые действия в районе населенного пункта Богородичное наши воины еще раз успешно отбили.
На Донецком направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру недалеко от Ивано-Дарьевки и Золотаровки. По результатам боевых действий закрепляется в районе населённого пункта Верхнекаменка.
На Краматорском направлении вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Белогоровки.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Кодемы и Берестового. Возле последнего была проведена разведка боем. Украинские воины дали решительный отпор и заставили врага отойти.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник из артиллерии разных калибров обстрелял районы Авдеевки, Опытного, Нетайлового, Павловки, Орехова, Малиновки, Новоселки и Новоандреевки. Наносил авиаудары неподалеку от Павловки.
Наступательные действия врага в районе населенного пункта Новомихайловка украинские защитники остановили и отбросили его назад.
Наступательные действия врага в районе населенного пункта Новомихайловка украинские защитники остановили и отбросили его назад.
На Южнобужском направлении оккупанты продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии.
По результатам действий украинских воинов противник покинул населенный пункт Ивановка.
По результатам действий украинских воинов противник покинул населенный пункт Ивановка.
Напомним, ранее спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о новой противоракетной обороне для Украины.
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