Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 3 июля

Раньше города пытались создать свои путеводители, чтобы привлечь туристов. Однако когда на твою землю приходят незваные гости, то приходится создавать только Карту боевых действий, чтобы знать, откуда их выгонять.

А пока ВСУ над этим работает, мирному населению Украины стоит не забывать прислушаться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 3 июля 2022 года

На Северском направлении без особых изменений. Противник обстрелял позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Студенок, Толстодубово, Новая Слобода и Белополье.

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На Харьковском направлении враг ведет оборону занятых ранее позиций. Совершал обстрелы в районах населенных пунктов Золочев, Хрестище, Молодова, Коробочкиное, Большая Бабка, Малиновка, Ивановка, Черкасская Лозовая, Слатиное и Чепиль.

Противник безуспешно вел штурмовые действия в районе населённого пункта Дементиевка, после чего отошел. Нанес авиаудар неподалеку от Верхнего Салтова и Прудянки.

На Славянском направлении враг продолжает ведение обороны. Обстреливал из артиллерии районы Долины, Курульки, Адамовки и Барвенкового.

Штурмовые действия в районе населенного пункта Богородичное наши воины еще раз успешно отбили.

На Донецком направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру недалеко от Ивано-Дарьевки и Золотаровки. По результатам боевых действий закрепляется в районе населённого пункта Верхнекаменка.

На Краматорском направлении вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Белогоровки.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Кодемы и Берестового. Возле последнего была проведена разведка боем. Украинские воины дали решительный отпор и заставили врага отойти.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник из артиллерии разных калибров обстрелял районы Авдеевки, Опытного, Нетайлового, Павловки, Орехова, Малиновки, Новоселки и Новоандреевки. Наносил авиаудары неподалеку от Павловки.

Наступательные действия врага в районе населенного пункта Новомихайловка украинские защитники остановили и отбросили его назад.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии.

По результатам действий украинских воинов противник покинул населенный пункт Ивановка.

Напомним, ранее спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о новой противоракетной обороне для Украины.

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