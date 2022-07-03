Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 3 липня

Раніше міста намагались створити свої путівники, що привабити туристів. Однак коли на твою землю приходять непрохані гості, то доводиться створювати лише Карту бойових дій, щоб знати, звідки їх виганяти.

А поки ЗСУ над цим працює, мирному населенню України варто не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 3 липня 2022 року

На Сіверському напрямку без особливих змін. Противник обстріляв позиції Сил оборони в районах населених пунктів Студенок, Товстодубове, Нова Слобода та Білопілля.

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На Харківському напрямку ворог веде оборону зайнятих раніше позицій. Здійснював обстріли в районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Молодова, Коробочкине, Велика Бабка, Малинівка, Іванівка, Черкаська Лозова, Слатине та Чепіль.

Противник безуспішно вів штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, після чого відійшов. Завдав авіаудару неподалік Верхнього Салтова та Прудянки.

На Слов’янському напрямку ворог продовжує ведення оборони. Обстрілював з артилерії райони Долини, Курульки, Адамівки та Барвінкового.

Штурмові дії в районі населеного пункту Богородичне наші воїни вкотре успішно відбили.

На Донецькому напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Івано-Дар’ївки та Золотарівки. За результатами бойових дій закріплюється в районі населеного пункту Верхньокам’янка.

На Краматорському напрямку ворожі обстріли зафіксовано поблизу Білогорівки.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Кодеми та Берестового. Біля останнього здійснили розвідку боєм. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили ворога відійти.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник з артилерії різних калібрів обстріляв райони Авдіївки, Опитного, Нетайлового, Павлівки, Оріхова, Малинівки, Новосілки та Новоандріївки. Завдавав авіаударів неподалік Павлівки.

Наступальні дії ворога у районі населеного пункту Новомихайлівка українські захисники зупинили та відкинули його назад.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури зі ствольної та реактивної артилерії.

За результатами дій українських воїнів противник залишив населений пункт Іванівка.

Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про нову протиракетну оборону для України.

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