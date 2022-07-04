Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 4 июля

И заранее не надо гадать, и за прошлым плакать не стоит. Так писала известная украинская поэтесса Лина Костенко. Но если все же руки тянутся к картам, то лучше выбрать только одну – Карту боевых действий.
А пока ВСУ защищает наше будущее, мирному населению Украины стоит не забывать прислушиваться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии и минометов районы приграничных населенных пунктов Бачевск и Волковка Сумской области.
На Харьковском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы. Противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Золочев, Хрестище, Малиновка, Черкасская Лозовая и Чепиль.
На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии территории неподалеку от Долины, Курульки, Богородичного, Адамовки и Гусаровки.
Украинские подразделения отразили штурм в направлении Пасека – Долина.
Украинские подразделения отразили штурм в направлении Пасека – Долина.
На Краматорском направлении противник форсировал реку Северский Донец, пытается развить успех и овладеть Белогоровкой.
Враг продолжает огненное влияние на подразделения наших войск с целью сковывания их действий. Артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Григоровки и Белогоровки.
Враг продолжает огненное влияние на подразделения наших войск с целью сковывания их действий. Артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Григоровки и Белогоровки.
На Лисичанском направлении враг совершает обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Золотаровка и Верхнекаменка. Вел штурмовые действия в направлении Золотаровки и взял под контроль населенный пункт.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Соледара, Покровского, Бахмута и Клинового.
Наступательные действия по направлению Нырковое – Берестовое украинские воины успешно отбили. Также враг безуспешно пытался провести разведку боем в направлении Васильевка – Берестовое.
Враг вел штурмовые действия на направлениях Вовчояровка – Спорное и Николаевка – Спорное. Понес значительные потери и отошел.
Враг вел штурмовые действия на направлениях Вовчояровка – Спорное и Николаевка – Спорное. Понес значительные потери и отошел.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий наших подразделений противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новомихайловка, Времивка, Гуляйполе, Чаривное. Нанес авиаудар недалеко от Каменки, Авдеевки и Шевченко.
Однако больше всего от рук оккупантов страдает Донецкая область – ежедневные артобстрелы, огромные воронки от авиабомб посреди улицы и избитая снарядами свежеотремонтированная школа. Читай, как живет одно из прифронтовых сел в Донецкой области.
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