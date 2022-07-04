Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 4 липня

І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Так писала видатна українська поетеса Ліна Костенко. Та якщо все ж руки тягнуться до карт, то ліпше вибрати лише одну – Карту бойових дій.

А поки ЗСУ захищає наше майбутнє, мирному населенню України варто не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 4 липня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії та мінометів райони прикордонних населених пунктів Бачівськ та Вовківка Сумської області.

Зараз також дивляться

На Харківському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону. Противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Малинівка, Черкаська Лозова та Чепіль.

На Слов’янському напрямку ворог обстріляв з артилерії території неподалік Долини, Курульки, Богородичного, Адамівки та Гусарівки.

Українські підрозділи відбили штурм у напрямку Пасіка – Долина.

На Краматорському напрямку противник форсував річку Сіверський Донець, намагається розвинути успіх та оволодіти Білогорівкою.

Ворог продовжує вогневий вплив на підрозділи наших військ з метою сковування їх дій. Артилерійські обстріли зафіксовано поблизу Григорівки та Білогорівки.

На Лисичанському напрямку ворог здійснює обстріли зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Золотарівка і Верхньокам’янка. Вів штурмові дії у напрямку Золотарівки та взяв під контроль населений пункт.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Соледара, Покровського, Бахмута та Клинового.

Наступальні дії у напрямку Ниркове – Берестове українські воїни успішно відбили. Також ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм у напрямку Василівка – Берестове.

Ворог вів штурмові дії на напрямках Вовчоярівка – Спірне та Миколаївка – Спірне. Зазнав значних втрат та відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших підрозділів противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Піски, Новомихайлівка, Времівка, Гуляйполе, Чарівне. Завдав авіаударів неподалік Кам’янки, Авдіївки та Шевченко.

Однак найбільше від рук окупантів страждає Донеччина – щоденні артобстріли, величезні вирви від авіабомб посеред вулиці та побита снарядами свіжовідремонтована школа. Читай, як живе одне з прифронтових сіл у Донецькій області.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!