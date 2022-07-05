Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 5 июля

Каждый день украинские военные совершают героические поступки. О некоторых из них можно будет услышать из новостей, а о некоторых мы не узнаем никогда. Их не увидишь своими глазами, но сможешь заметить, как немного сместилась небольшая линия на Карте боевых действий.

А пока ВСУ защищает наше будущее, мирному населению Украины стоит не забывать прислушаться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 июля 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная обстановка в Украине на 5 июля 2022 года

На Северском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Василивское, Белополье и Атинское Сумской области.

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы Харькова и населенных пунктов к северу, северо-востоку и востоку от него. Также противник нанес авиаудары неподалеку от Петровки.

Украинские воины жестко пресекли вражескую попытку штурмовых действий в направлении населенного пункта Сосновка и отвергли захватчиков обратно.

Пытаясь хоть как-то помешать логистическому обеспечению подразделений Сил обороны, враг дистанционно минировал местность недалеко от Черкасских Тишек. На направлении идет контрбатарейная борьба.

На Славянском направлении противник вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Дибровное, Богородичное, Мазановка, Сухая Балка, Краснополье, Вернополье, Большая Комышеваха, а также нанес авиаудары вблизи Дибровного и Богородичного.

Враг ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Мазановка, имеет частичный успех.

На Донецком направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на огневом поражении наших подразделений. Противник вел воздушную разведку недалеко от Павлограда и Покровска.

На Краматорском направлении агрессор обстреливал из танков и ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского. Нанес авиационный удар вблизи Татьяновки.

Штурмовые действия в населенном пункте Белогоровка украинские воины успешно отбили. Оккупанты отошли.

На Бахмутском направлении зафиксированы вражеские обстрелы в районах населенных пунктов Спирное, Берестовое и Вершина. Также противник нанес авиаудар вблизи Вершины.

Наши защитники заставили врага отойти после его наступления в направлении Углегорской ТЭС и неудачной разведки боем в окрестностях Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник не прекращал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

На Южнобужском направлении враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Терновка.

Немалым обстрелам подвергается и информационное поле боя. Так самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с новыми заявлениями и угрозами наступления. Читай объяснение от военного эксперта Анатолия Кравчука, действительно ли есть угроза со стороны Беларуси.

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