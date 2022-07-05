Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 липня

Щодня українські військові здійснюють героїчні вчинки. Про якісь з них можна буде почути з новин, а про деякі ми не дізнаємось ніколи. Їх не побачиш на власні очі, але зможеш помітити, як трохи змістилась невеличка лінія на Карті бойових дій.

А поки ЗСУ захищає наше майбутнє, мирному населенню України варто не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Оперативна обстановка в Україні станом на 5 липня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Василівське, Білопілля та Атинське Сумської області.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли міста Харкова та населених пунктів на північ, північний схід та схід від нього. Також противник завдав авіаударів неподалік Петрівки.

Українські воїни жорстко припинили ворожу спробу штурмових дій в напрямку населеного пункту Соснівка та відкинули загарбників назад.

Намагаючись хоч якось завадити логістичному забезпеченню підрозділів Сил оборони, ворог дистанційно мінував місцевість неподалік Черкаських Тишків. На напрямку триває контрбатарейна боротьба.

На Слов’янському напрямку противник вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Богородичне, Мазанівка, Суха Балка, Краснопілля, Вірнопілля, Велика Комишуваха, а також завдав авіаударів поблизу Дібрівного та Богородичного.

Ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Мазанівка, має частковий успіх.

На Донецькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на вогневому ураженні наших підрозділів. Противник вів повітряну розвідку неподалік Павлограда та Покровська.

На Краматорському напрямку агресор обстрілював із танків та ствольної артилерії райони Білогорівки та Верхньокам’янського. Завдав авіаційного удару поблизу Тетянівки.

Штурмові дії в населеному пункті Білогорівка українські воїни успішно відбили. Окупанти відійшли.

На Бахмутському напрямку зафіксовано ворожі обстріли в районах населених пунктів Спірне, Берестове та Вершина. Також противник завдав авіаудару поблизу Вершини.

Наші захисники змусили ворога відійти після його наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС та невдалої розвідки боєм в напрямку околиць Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник не припиняв обстрілів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Тернівка.

Чималих обстрілів зазнає й інформаційне поле бою. Так самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив з новими заявами та погрозами наступу. Читай пояснення військового експерта Анатолія Кравчук, чи справді є загроза з боку Білорусі.

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