Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 6 июня

На каждую российскую ложь у нас есть доказательства военных преступлений. Так, сегодня в Укрзалізниці наглядно опровергли очередной фейк РФ об обстреле Дарницкого вагоноремонтного завода. Якобы там были танки и бронетехника. Но нет, ведь наши танки и техника вместе с ВСУ уничтожают оккупантов на востоке страны.

Поэтому в Украине продолжаются активные бои и нужно знать направления их движения, чтобы не попасть под обстрелы.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 июня

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная обстановка в Украине на 6 июня 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что на Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы подразделений Сил обороны по ствольной артиллерии, реактивным системам залпового огня, минометам и танкам. В целях поддержки наступательных действий ускоренно восстанавливает транспортную и железнодорожную инфраструктуру на временно захваченных территориях.

На Харьковском направлении враг вел активную оборону, основные усилия сосредотачивал на содержании занятых рубежей и приграничных районов к северу от города Харькова. В целях повышения устойчивости обороны проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование подступов к ним. Для сковывания действий сил обороны ведет интенсивные артиллерийские, минометные обстрелы позиций наших подразделений.

Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Русские и Черкасские Тишки, Старый Салтов. Нанес ракетные удары в районе населенного пункта Коротич.

На Славянском направлении усилия противника сосредоточены на продолжении наступления в направлении населенного пункта Славянск. Враг обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Чеполь, Дубровно, Вернополье, Довгенькое и Богородичное.

Оккупанты безуспешно пытались вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Довгенькое.

На Донецком направлении враг нанес авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах городов Славянск и Лисичанск.

На Лиманском направлении, при поддержке артиллерии, противник возобновил наступление в районе населенного пункта Святогорска, имеет значительные потери в живой силе, вооружении и технике. Ведёт штурмовые действия в направлении населенного пункта Старый Караван. Боевые действия продолжаются.

На Северодонецком направлении враг обстреливал подразделения наших войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

На Бахмутском направлении подразделения противника совершали обстрелы районов населенных пунктов Камышеваха, Николаевка, Белогоровка, Покровское и Доломитное. Штурмовую и армейскую авиацию враг применил вблизи Бахмута и Берестового.

Оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Белогоровка и Николаевка. Враг понес значительные потери в живой силе и технике. Удачи нет, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Вел обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Зайцево, Нью-Йорк, Торецк, Красногоровка, Марьинка, Успеновка, Орехов и Каменское. Наносил удары с самолетов оперативно-тактической и армейской авиации вблизи Новоселовки, Нью-Йорка, Марьинки и Каменского.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали позиции наших войск, пытались вести контрбатарейную борьбу. В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня вели воздушную разведку с применением БПЛА.

Украинские военные дают достойный отпор врагу. Поэтому раньше мы рассказывали о контратаке ВСУ в Северодонецке и тревожных колокольчиках из Беларуси.