Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 7 мая

Российские оккупанты очень любят сакральные даты и вымышленные праздники. В ближайшее время они надеются, что 9 мая им как-нибудь поможет.

Однако единственный праздник, который они смогут себе позволить, после того как они ворвались на наши земли, может быть разве что День поражения или День позора.

А пока мы ждем, как ВСУ приближает этот замечательный день, Генштаб предупреждает мирное население Украины о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Оперативная обстановка в Украине на 7 мая 2022 года

Противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Враг наносит ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры и жилым районам населённых пунктов нашего государства.

Наибольшая активность оккупантов продолжает наблюдаться на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Слобожанском направлении враг продолжает наращивание группировки войск.

Противник блокирует отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области, производит систематические обстрелы высокой интенсивности по районам сосредоточения наших войск.

Также враг вел наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, успеха не имел.

По результатам наступления подразделениями Сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.

На Донецком и Таврическом направлениях с целью сковывания действий наших подразделений противник производит обстрелы вдоль всей линии столкновения. Продолжает нанесение авиационных и ракетно-бомбовых ударов.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Шандриголово.

На Северодонецком направлении пытался установить контроль над населенными пунктами Рубежное и Воеводовка, успеха не имел.

На Попаснянском направлении проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Нижнее.

На Авдеевском и Кураховском направлениях ограничился обстрелами позиций подразделений Сил обороны Украины.

В городе Мариуполь противник основных усилий сосредоточил на блокировании и поражении подразделений украинских защитников в районе Азовсталь.

Оккупанты провели разведку боем в направлении населенного пункта Пречистовка, успеха не имели, отступили.

На Южнобужском направлении враг активных наступательных действий не производил, наносил огненное поражение по позициям наших войск в отдельных районах. Сосредоточивал усилия на содержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и инженерном оборудовании позиций.

Интерактивная карта боевых действий в Украине

Условные обозначения на карте:

Related video

На Бессарабском направлении РФ продолжает провоцировать напряженность в Приднестровском регионе Молдавии.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и попросил особенно в эти дни – не игнорировать сигналы воздушной тревоги.